Medvedev jätkab Ühtse Venemaa juhina

Venemaa ekspeaminister Dmitri Medvedev ütles pühapäeval, et jääb edasi võimuerakonna Ühtne Venemaa juhiks.

"Uus amet (Vene julgeolekujõukogu aseesimees) ei välista poliitilise tegevuse ja parteijuhtimise jätkamist. Jään edasi Ühtse Venemaa esimeheks," ütles Medvedev usutluses telekanalile Kanal Üks.

Medvedevi sõnul on erakonnal riigi arengu osas tohutu vastutus.

"Partei ülesanded on mõistagi samasugused nagu kogu riigil. Hetkel on peamine küsimus inimeste elatustaseme tõstmine ja partei annab oma parima, et neid küsimusi lahendada," ütles ekspeaminister.

Dmitri Medvedev teatas kolmapäeval, et kogu Venemaa valitsus astub tagasi. Teade järgnes president Vladimir Putini aastakõnele, kus riigipea tegi ettepaneku põhiseaduse muutmiseks.

Vladimir Putin tegi seejärel ettepaneku nimetada peaministriks maksuameti juht Mihhail Mišustin.