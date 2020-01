Venemaa uus kultuuriminister on paistnud silma värvika retoorikaga

Venemaa meedias kogub üha rohkem tähelepanu asjaolu, et uue peaministri Mihhail Mišustini valitsuskabinetis sai kultuuriministri kohale vägagi värvikas isik. Nimelt on värske minister Olga Ljubimova paistnud varem silma üsna tähelepanuväärsete väljaütlemistega ning sotsiaalmeedias pole ta ohjeldanud kalduvust võtta kasutusele ebatsensuurne retoorika.

Teisipäeva õhtul tegi Mišustin avalikuks oma valitsuskabineti koosseisu ja avalikkus sai ametliku kinnituse, et senine, kaheksa aastat ametis olnud kultuuriminister Vladimir Medinski enam ei jätka, vaid saab hoopis president Vladimir Putini kultuurinõunikuks. Uueks kultuuriministriks tõusis aga senine aseminister ja kinematograafia osakonna juht Olga Ljubimova, vahendavad Meduza, RBK, Moscow Times, Znak, openmedia.io jt.

Medinskit ilmselt Venemaa kultuuriinimesed taga igatsema ei jää. Tema juhtimisel viidi läbi ulatuslikku tsenseerimist või riiklikku sekkumist, kasvas õigeusu kiriku võim kultuurivaldkonna üle, liideti või saadeti laiali mitmeid institutsioone ning alustati ideoloogilisi kriminaalmenetlusi, millest ehk tuntuimaks on lavastaja Kirill Serebrennikovi vastu algatatud kohtuasi, mis on endiselt pooleli. Muuhulgas võitles minister Medinski agaralt ebatsensuursete ilmingute vastu kultuuris ning tema mantlipärijat silmas pidades on see asjaolu üsnagi märkimisväärne.

Uue ministri perekondlik taust on vägagi kultuuriga seotud. Olga Ljubimova isa on Mihhail Šepkini nimelise kõrgema teatrikooli juht Boriss Ljubimov. Olga Ljubimova on 20. sajandi esimese poole legendaarse näitleja Vassili Katšalovi lapselaps.

Ljubimova on lõpetanud Venemaa Teatrikunsti Instituudi (GITIS) ja samuti ka Moskva Riikliku Ülikooli ajakirjanduse erialal. Enne ülikooli õppis ta õigeusu koolis, mis Venemaa meedia andmetel polnud talle sugugi meeldinud.

Samas kerkis ta 2000. aastate alguses esile õigeusuteemaliste telesaadete tegijana. Alates 2016. aastast töötas ta aga Pervõi Kanali sotsiaal- ja ajakirjandussaadete osakonna juhina.

Kohe pärast ametisse nimetamist asus avalikkus meelde tuletama värske kultuuriministri postitusi sotsiaalmeedias. Kusjuures on ta sotsiaalmeedias värvikate posituste tegemist jätkanud ka ajal, mil ta töötas ministeeriumis aseministrina.

Üheks palju tähelepanu sanaud postituseks on Ljubimova poolt 2008. aastal tehtud sissekanne, kus ta kirjeldab pikalt nähtusi, mida ta ei salli. Postitusest, kus ta annab teada, et ta pole üldsegi kultuurne inimene, selgub, et ta ei salli näitustel käimist, muuseume, ooperit, balletti, klassikalist muusikat ning jättis põhimõtteliselt külastamata sellised kohad nagu Louvre Pariisis, Sagrada Familia Barcelonas jne. Läbivate suurte tähtedega kirjutades rõhutas ta, et jälestab ekskursioone.

Новый министр культуры России Ольга Любимова забыла удалить свой старый блог в ЖЖ. Прочитав блог можно понять, что такого человека можно было назначить куда угодно, но не руководить культурной политикой России. https://t.co/ftrcn17AX3 pic.twitter.com/62S6YsZg8w — Shumanov Ilya (@veloshum) January 22, 2020

Opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi leidis aga üles Ljubimova poolt kunagi postitatud foto, kus ta kannab T-särki, millele on kirjutatud järgmine sõnum: "Kes te olete? Mida teil vaja on? Ma ei tunne teid. Minge m***i." See sõnum iseenesest on viide kunagisele telesaatele, kus tehti kurioosne video ühe Venemaa provintsis elava erakuga, kes võttegrupi just selliste lausetega vastu võttis. Eraku otsekohene sõnum levis omal ajal Vene sotsiaalmeedias kulutulena.

Министр культуры Любимова Ольга в правильной майке. Ответы на вопросы: 1) Холопы мы; 2) Спастись; 3) И хорошо, и не надо; 4) Слушаемся. P.S. Чего ещё изволите? pic.twitter.com/tK86JYC29Y — Артемий Троицкий (@aktroitsky) January 22, 2020

Samas pole kõik kultuuriinimesed Ljubimova ministriks saamise vastu ning suhtuvad olukorda esialgu positiivselt. Oma optimismi on nad põhjendanud uue ministri kultuurse taustaga ning värvikaid väljaütlemisi selgitavad nad kui tüüpilist kultuuriinimese skandaalitsemist. Nagu üks inimene Navalnõi postituse all nentis: "Vähemalt on ta kursis rahvaliku folklooriga."

Ljubimova ise on praeguseks oma kunagised sotsiaalmeedia postitused tähelepanelikult üle vaadanud ja osa neist kustutanud või kinni katnud.