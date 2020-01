VKG juht EL-i poolt põlevkivisektorile plaanitud rahast: on see nali?

"Äsja anti rõõmsalt teada, et Eestit ei ole unustatud ning põlevkivisektorist loobumise tagajärgede kompenseerimiseks on eraldatud ELi kliimakava raames Eestile 125 miljonit eurot. 125 miljonit? On see nali?" küsib Asmann ajalehe arvamusküljel.

Asmann osutab, et 2018. aastal tootis Eesti põlevkivisektor 772 miljonit eurot lisandväärtust (ca neli protsenti SKT-st) ning otseste ja kaudsete maksudena laekus 122 miljonit eurot.

"See on panus majandusse ühel aastal. Kui eesmärk on kliimaneutraalsus saavutada aastaks 2050, siis järelejäänud 30 aastaga võiks sektor anda 23 miljardit eurot lisandväärtust ja 3,6 miljardit eurot maksupanust. Eesti on kümme aastat Euroopast ees ja juba täitnud oma 2030 kliimaeesmärgid ja juba lähedal 2040 eesmärkidele, isegi kui neid karmistatakse. Ootamata "õiglase ülemineku" toetusi, oleme 10–20 aastat varem olnud nõus oma majandust kahandama ühise eesmärgi nimel," märgib Asmann.

Asmanni sõnul tuleb Eestil teha otsus, kas loobuda põlevkivi väärindamisest kohe või tagada majandusharu töö vähemalt aastani 2050.