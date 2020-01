Rõuge vald tahab ühinemislepingut muutes sulgeda kolme õpilasega Misso kooli

Rõuge vallavalitsus tahab muuta valdade ühinemislepingut, et sügisest sulgeda Eesti väikseim, kolme õpilasega Misso kool. Vallavolikogu opositsioon on selle vastu ja väljendas seda teisipäeval istungisaalist väljajalutamisega.

Misso koolimaja on kümme aastat tagasi ehitatud uus hoone. Seal tegutseb noortekeskus, 12 lapsega lasteaed ja kolme õpilasega kool, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kahte kolmanda ja ühte kuuenda klassi last õpetab üks õpetaja, lisaks töötab koolis poole kohaga direktor.

Rõuge vallavalitsus ei näe seda kooli jätkusuutulikuna, eriti seetõttu, et uusi õpilasi ei ole kuskilt juurde tulemas.

"Kolm õpilast - puudu jääb ikkagi sotsiaalsetest oskustest, pluss igasugused grupitööd, suuremad väljasõidud ja nii edasi. Meie eesmärk on hoones elu sees hoida. Praegu on seal lasteaed - lasteaed jääb -, noortekeskus ja ühe mõttena on läbi käinud sotsiaalkeskuse paigutamine koolihoonessse, sest praegused sotsiaalkeskuse ruumid ei ole just väga kiita," selgitas Rõuge vallavanem Mailis Koger.

Valdade ühinemisel pandi ühinemislepingus paika, et kõigi piirkondade koolid säilivad. Selleks, et Misso kool alates käesoleva aasta sügisest sulgeda, on vaja avada valdade ühinemisleping.

Rõuge vallavolikogu opositsioon, Isamaa üheksa liiget väljendasid oma seisukohta jalgadega.

"Jah, me saame aru, et kolme õpilasega kooli ülalpidamine ei ole tark tegu, aga tegelikult tuleb vaadata kogu piirkonda laiemalt ja meil ei ole lihtsalt koalitsiooni käitumise juures mitte mingeid muid hoobasid, et näidata oma meelsust," kommenteeris volikogu liige Ain Pajo.

Volikogu alles jäänud 16 liiget võtsid siiski vastu otsuse, et algatatakse ühinemislepingu muutmine. Nüüd on see lepingu muutmise ettepanek kolm nädalat avalikul väljapanekul ja pärast seda peab volikogu tegema otsuse.

Ühinemislepingu muutmiseks on aga vaja vähemalt kahe kolmandiku volikogu liikmete häältest, mida praegusel koalitsioonil pole.

Järgmine istung selles küsimuses toimub veeburaris.