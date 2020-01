"Välisministeerium ei saa kommenteerida presidendi, peaministri ja teiste asutuste otsuseid. Kutse saabus Vabariigi Presidendile eelmise aasta veebruaris. Presidendi palvel teavitas Eesti suursaadik Tel Avivis Iisraeli, et riigipea kahjuks osaleda ei saa," ütles välisministeeriumi pressiesindaja kolmapäeval ERR-ile.

Presidendi kommunikatsiooninõunik Taavi Linnamäe kinnitas ERR-ile, et Kaljulaid sai kutse juba eelmisel talvel. "Suvel oli selge, et erinevate teiste toona plaanis olnud töökohustuste tõttu ei saa riigipea osaleda ning informeerisime sellest ka kutsujat ja meie välisministeeriumi. Sellistel puhkudel just selliselt see koordinatsioon enamasti käibki ning kutsuja otsustab siis, kas ta kutsub riigist mõne teise kõrge esindaja või on laual mõni muu lahendus. Nii ka seekord," ütles Linnamäe.

"Iisraelis toimuval mälestusüritusel osalemise küsimus kerkis paraku ajal, mil Maailma Majandusfoorumil osalemise plaanid olid juba tehtud. Peaminister Jüri Ratas on juba mitmel aastal teinud kaasa rahvusvahelises holokausti mälestamiskampaanias ning kindlasti teeb seda ka tänavu," ütles valitsuse pressiesindaja Urmas Seaver kolmapäeval ERR-ile.

Iisrael ootab neljapäeval Iisraelis Yad Vashemi holokausti mälestuskeskuses toimuvale foorumile ainult riigipäid või parlamendijuhte ning äärmisel juhul peaministreid. Oma osalemisest on teisipäevase seisuga teatanud USA senati ja esindajatekoja liider, Vene president Vladimir Putin, mitme riigi kroonitud pead, Euroopa Parlamendi, Komisjoni ja Ülemkogu esimees. EL-i liikmesriikidest ei olnud 15. jaanuari seisuga oma osalusest teatanud lisaks Eestile veel Iirima, Malta ja Poola ning teisipäeval selgus, et solidaarsusest Poolaga loobus kohaleminekust ka Leedu.

Mälestusüritusega tähistatakse 75 aasta möödumist Auschwitzi koonduslaagri vabastamisest.

Teatavasti on president Kaljulaid praegu Admiral Bellingshauseni ekspeditsiooniga Antarktikas ja peaminister Ratas kuni neljapäeva õhtuni Maailma Majandusfoorumil Davosis. Riigikogu esimees Põlluaas ütles aga teisipäeval ERR-ile, et tal on sel ajal teised kohustused ning pealegi ei ole ta üritusel osalemiseks personaalset kutset saanud. Kolmapäeval rõhutas ta lisaks ka seda, et kuna president ja peaminister on riigist ära, peab tema tavakohaselt Eestis püsima.

"Minuni ei ole sellist kutset jõudnud. Aga isegi, kui oleksin sellise kutse saanud, ei saaks ma vastavalt protokollile seal osaleda, kuna tavakohaselt peab üks riigi kolmest juhist Eestis viibima," ütles Põlluaas kolmapäeval ERR-ile.

"Selliste päevade markeerimiseks on raske leida sobivaid sõnu, sest surm, alandus, valu ja ebainimlikkus, mida see päev kannab, on nii karjuv. Aga me peame ikka ja jälle meenutama oma kohustust vastu seista igale katsele holokausti eitada või õigustada ükskõik millist inimsusevastast kuritegu, rääkimata genotsiididest. Riigipea leiab kindlasti ka need sobivad viisid seda kurba päeva õigel ajal meenutada," ütles Linnamäe kolmapäeval ERR-ile saadetud kommentaaris.