Via Dolorosal paiknev kirik kuulub Prantsuse valitsusele ja seda peetaks Prantsusmaa territooriumiks ning Macroni pahandasid Iisraeli turvamehed, kes temaga koos tahtsid kirikusse siseneda, kirjutas Politico.

"Kõik teavad reegleid. Mulle ei meeldi see, mida te tegite minu ees," hüüdis Macron. "Minge välja, välja palun. Mul on kahju, aga me teame reegleid. Keegi ei pea provosteerima, mitte keegi, okei? Oleme rahulikud," hüüdis Prantsuse riigipea inglise keeles.

Macroni emotsionaalne manitsemine tuli ajal, kui Prantsuse diplomaadid olid kõigiti püüdnud korraldada nii, et riigipea visiit Iisraeli kulgeks probleemideta, arvestades kunagise presidendi Jacques Chirac 1996. aasta visiidi ajal juhtunud intsidenti ja seda, et Macron teeb oma külaskäigu Iisraeli alles nii kaua pärast oma ametisseastumist.

Ka Chirac sattus oma visiisi ajal konflikti Iisraeli turvateenistusega, mille liikmed üritasid Jeruusalemma vanalinnas jalutanud presidendi liikumist piirata. "Mida te tahate? Kas ma pean minema tagasi lennukile ja sõitma Prantsusmaale?" karjus Chirac, lisades, et turvameeste tegevus ei ole "meetod, vaid provokatsioon".

Macron, kes oli silmnähtavalt ärritunud, suutos siiski kohe oma pahameelt ohjeldada ja ütles: "Meil oli suurepärane (koos)töö. Te tegite linnas head tööd, ma hindan teid, kutid," ütles Macron.

