"Me palume vabandust selle väga kahetsusväärse äparduse pärast," öeldakse Yad Vashemi esmaspäeval tehtud avalduses, mille avaldas Iisraeli ajaleht Haaretz.

Auschwitzi koonduslaagri vabastamise 75. aastapäevale pühendatud ürituse, kus osales ligi 50 poliitilist liidrit, organiseeris koos Iisraeli valitsuse ja Yad Vashemi keskusega Vene oligarh Moshe Kantor, keda peetakse lähedaseks Vene presidendile Vladimir Putinile, edastas ka Briti väljaanne The Times.

Venemaa president on hiljuti korduvalt süüdistanud Poolat Teise maailmasõja vallapääsemises ning kujutanud Nõukogude Liitu Natsi-Saksamaa peamise ohvrina, esitades stalinistlikuks peetavat ajaloonägemust, mis erineb tugevalt demokraatlikes riikides valitsevast arusaamast.

Yad Vashem tunnistas oma avalduses, et tseremoonial näidatud esitlus oli poliitiliselt kallutatud - nii näiteks ei maininud see Nõukogude Liidu ja Natsi-Saksamaa sõlmitud kokkuleppeid ega Lääne-Euroopa riikide okupeerimist 1940. aastal.

"Need videod ei esinda Yad Vashemi vaatenurka," kinnitas keskus tseremoonial esitatud videotele viidates.

Mälestusüritusel näidatud kaardid ei kajastanud korrektselt Poola ja selle naaberriikide piire ning ei sisaldanud ühtegi viidet Ukrainale, mis on konfliktis praeguse Venemaaga.

Holokaustis tapeti poolteist miljonit Ukraina juuti ning Auschwitzi laagri vabastas 1945. aastal Punaarmee ukrainlaste väeosa.

Yad Vashem märkis ka, et näidatud kaartidel aeti segamini natside koonduslaagrid Poolas surmalaagritega nagu Auschwitz.

"Meie kui institutsiooni kohustus Iisraeli ja juudi rahva ees on kinni pidada ajaloolistest faktidest sellistena nagu need on kindlaks tehtud ja uurida ajalugu, et seista vastu katsetele seda hägustada ja moonutada poliitilistel eesmärkidel erinevates riikides," rõhutas Yad Vashem ning kinnitas, et on selleks valmis ka oma vigu tunnistama ja parandama.

Maailma liidrid kogunesid Jeruusalemma holokausti mälestusüritusele 23. jaanuaril. Tegemist oli suurima rahvusvahelise üritusega Iisraeli ajaloos. Selles osalesid rohkem kui 40 riigi kõrged esindajad.