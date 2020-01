Seattle'i massitulistamises hukkus üks ja sai viga vähemalt seitse inimest

Vigastada saanute hulgas on üheksa-aastane poiss, kelle seisund on raske, vahendasid Reuters, Yle ja BBC.

Võimud pole kesklinna ostupiirkonnas õhtusel tipptunnil toimunud juhtumi täpsemaid asjaolusid veel põhjalikumalt selgitanud, kuid politsei teatel otsitakse taga vähemalt kaht intsidendiga seotud isikut.

Uurijate sõnul sai vägivald alguse McDonald'si toidukoha ees puhkenud vaidlusest. "Inimesed tõmbasid välja relvad, kõlasid lasud ja inimesed jooksid erinevates suundades," nentis Seattle'i politseiülem Carmen Best.

Best kinnitas, et vahejuhtumis osales tulistajatena mitu inimest, kuid ta ei täpsustanud, kui palju neist veel jooksus on.

Kohalik telekanal KOMO-TV edastas, et pealtnägijate sõnul oli kaks meest läinud vaidlema, haaranud relvad ja kukkunud teineteist tulistama, kuid kõik, kes selles tulistamises pihta said, olid kõrvalised isikud.

Seattle'i vahejuhtum on juba 15. massitulistamiseks klassifitseeritud vahejuhtum käesoleval aastal. Gun Violence Archive käsitleb massitulistamisena juhtumeid, mille käigus saab surma või haavata vähemalt neli inimest.

Ka Seattle'i linnas on uus aasta olnud relvakuritegevuse poolest tähelepanuväärne, sest kolmapäevane vahejuhtum oli käesoleval nädalal juba kolmas selline intsident. Teisipäeval toimunud tulistamises sai surma üks inimene ning varem kolmapäeval toimunud juhtumi puhul tuli politseinikel ühts isikut tulirelvast haavata.