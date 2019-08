USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) teatas teisipäeval, et on alustanud siseriikliku terrorismi juurdlust seoses 28. juulil California küüslaugufestivalil toimunud massitulistamisega.

Gilroy festivali tulistamises hukkus kokku kolm inimest - 20. eluaastates mees, 13-aastane laps ja kuueaastane laps. Kahtlustatav lasti politsei poolt maha, vahendas Axios.

Kahtlustatava mehe puhul on praeguseks teada, et mõni päev enne tulistamist postitas ta sotsiaalmeedias viite rassistlikule manifestile. FBI andmetel oli mehel ka nimekiri sihtmärkidest, mille hulka kuulusid teatavad usurühmad, astutused ja poliitikud mõlemast suurparteist.

"Võimud jätkavad uurimist, et selgitada välja rünnaku motiiv," selgitas FBI eriagent John Bennett. "Võimud ei ole tuvastanud, et tulistaja oleks olnud valge natsionalist, kuid nad ei ole seda ka välistanud."

Gilroy tulistamine on üks kolmest suuremast massitulistamisest, mis viimase 10 päeva jooksul USA-s on toimunud. Texase võimud on ka El Paso puhul märkinud, et käsitlevad seda kui siseriikliku terrorismi juhtumit. Daytoni tulistamise motiiv on endiselt selgitamisel - selle sooritaja oli varem sotsiaalmeedias teinud pigem vasakpoolsedi või vasakäärmuslikke seisukohti, kuid ekspertide sõnul oli konkreetse tulistamise motiiviks pigem isiklikud probleemid ja tema varasem vägivaldne käitumine.

Teisipäeval tegi FBI töötajaid ühendav ametiliit USA kongressile ettepaneku kuulutad siseriiklik terrorism föderaalkuriteoks, sest sellisel viisil oleks nii FBI-l kui ka prokuröridel rohkem vahendeid selle nähtusega võitlemiseks. Näiteks seoses sellega, et siseriiklikku terrorismi puhul puudub selge seaduslik määratlus, ei saa justiitsministeerium esitada USA kodanikule sarnast selget terrorismisüüdistust nagu näiteks välisriigi kodanikule.