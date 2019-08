USA demokraadid kutsusid tulistamiste järel relvaseadusi karmistama

Texase osariigis El Pasos tegid inimesed Walmarti kaubamajas laupäevahommikusi oste, kui nende pihta järsku tuli avati, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA meedia kinnitusel oli tulistaja 21-aastane Patrick Crusius, kes vahistati. Veidi enne tulistamist postitas ta internetti manifesti, milles tõi tulistamise põhjusena välja üha suureneva ladinaameeriklaste elanikkonna Texases. El Paso asub täpselt USA ja Mehhiko piiril. Tulistamises hukkus ka kolm Mehhiko kodanikku.

Vähem kui ööpäev hiljem toimus massitulistamine Ohio osariigis Daytonis. Ründaja avas tule kohalikus baaris.

Tulistamise põhjus ei ole hetkel teada, kuid Daytoni linnapea Nan Whaley sõnul kandis ründaja kuulivesti ja tal oli kaasas ka laskemoona ja lisamagasine.

USA president Donald Trump avaldas Twitteris kaastunnet El Paso ja Daytoni elanikele.

Demokraatide presidendikandidaadid kutsusid üles aga relvaseadusi karmistama.

"Ameeriklased - relvaomanikud ja mitterelvaomanikud - soovivad mõistlikke relvaohutusseaduseid. Iga küsitlus, mida ma olen näinud, ütleb, et ameeriklased tahavad seda. Ma loodan, et president liitub meiega selles püüdluses," sõnas Bernie Sanders.

"Meil peab olema teistsugune suhtumine, kui see kätest hoidmine, mõtetest ja palvetest rääkimine või ütlemine, et see on küll paha lugu. See on rahvuslik hädaolukord," kommenteeris Pete Buttigieg.

"Vihakuriteod on järjepidevalt viimase kolme aasta jooksul kasvanud, kui ametis on olnud see administratsioon, mille president on kutsunud mehhiklasi vägistajateks ja kurjategijateks," ütles Beto O'Rourke, kes on endine El Paso esindaja kongressis.

Valge Maja personaliülem Mick Mulvaney ütles, et president Trump tahab samamoodi midagi ette võtta nagu kõik teised.

"President on juhtunu pärast sama vihane ja tahab midagi ette võtta nagu kõik teised. Ma ei taha tõmmata tähelepanu sellele manifestile, aga kui minna ja vaadata, mida see mees ütleb, siis tuleb välja, et ta tundis niimoodi oluliselt varem kui Donald Trump presidendiks valiti. Tegemist on haige inimesega. Ründaja Daytonis oli haige inimene. Mitte ükski poliitik ei ole selles süüdi," ütles Mulvaney.