Läti statistikaameti esialgsete andmete kohaselt on sündide arv langenud Lätis neljandat aastat järjest.

Möödunud aastal registreeriti Lätis 18 589 sündi, mida on 725 võrra vähem kui 2018. aastal, vahendas Läti ringhääling.

Sündide arvu täpsustatakse mais, kui selgitatakse välja ka välismaal Läti elanike välismaal sündinud laste arv, kuid oluliselt ei tohiks see sündide koguarvu enam tõsta.

2017. aastal sündis välismaal 202 ja 2018. aastal 261 Läti last. Sellesse statistikasse lisatakse lapsed, keda on välismaal sünnitanud Läti elanikest naised, kes on olnud kodumaalt eemal kuni 12 kuud.

Möödunud aastal vähenes ka surmade arv - 2019. aastal registreeriti Lätis 27 661 surma, mida on 1159 võrra vähem kui eelnenud aastal.

2020. aasta alguse seisuga elas Lätis umbes 1 908 000 inimest ehk aasta jooksul n elanike arv vähenenud 0,6 protsenti. Seega pole rahvaarvu vähenemise vastu aidanud ka sisseränne nagu Eestis või Soomes.