Soome sotsiaaldemokraadi vanu FB-postitusi hakkab uurima politsei

Sotsiaaldemokraatliku Partei (SDP) ridades äsjastel valimistel Soome parlamenti valitud Hussein al-Taeega seoses puhkes aprilli teises pooles tõsine skandaal, mis puudutas praeguse rahvasaadiku kunagisi Facebooki-postitusi, mis sisaldavad kriitikute hinnangul vihakõnet, sealhulgas rassistlikke ja juudivaenulikke avaldusi. Neljapäeval selgus, et Soome riigiprokuratuur on palunud politseil uurida, kas postituste asjus tuleks alustada eeluurimist.

1983. aastal Iraagi pealinnas Bagdadis sündinud Al-Taee saabus 1993. aastal kvoodipagulasena Soome. Tema isa Asaad Al-Taee oli diktaator Saddam Husseini kriitikuna viibinud kaheksa aastat Iraagi vanglates. Pärast Husseini võimult tõrjumist läksid isa ja osa perekonnast tagasi Iraaki, kus isa on olnud šiiitliku erakonna SCIRI poliitik, Najafi kuberner ja Iraagi suursaadik Poolas. Soome jäänud poeg Hussein al-Taee aga õppis nii uuel kodumaal, Suurbritannias ja Poolas majandust ning rahvusvahelisi suhteid.

Alates 2014. aastast töötas Hussein al-Taee rahuprotsesside vahendamisega tegelevas organisatsioonis CMI (Crisis Management Initiative), mille asutajaks on Soome poliitilise ajaloo üks tuntumaid sotsiaaldemokraate, ekspresident Martti Ahtisaari.

Käesoleva aasta valimistel kandideeris Al-Taee Uusimaa piirkonnas ning osutus valituks Soome parlamenti. Al-Taee oli valimiskampaania ajal üks rohkem tähelepanu pälvinud kandidaatidest ning muuhulgas rääkis ta valimiste ajal ka ERR-i korrespondendiga.

Al-Taee on olnud ka aktiivne sotsiaalmeedia kasutaja ning ta on nii Twitteris kui ka Facebookis kommenteerinud regulaarselt Soome poliitikat, Lähis-Ida olukorda ja muid rahvusvahelisi küsimusi. Enda kohta on ta öelnud, et on sekulaarne moslem ning ennekõike Soome õigusriigi imetleja.

15. aprillil aga võttis oma blogis Al-Taee kohta sõna soome-kurdi aktivist Anter Yasa, kes on ka ise varem SDP-s kaasa löönud. Praegu esindab Yasa organisatsiooni Soome Sekulaarsed Sisserändajad.

Yasa avaldas oma blogipostituses ekraanitõmmiseid Al-Taee vanadest sissekannetest Facebookis, kus viimane tegi - sageli ingliskeelseid sõimusõnu kasutades - raevukaid avaldusi Iisraeli, juutide, Saudi Araabia, Egiptuse, USA, kurdide ja geide vastu. Näiteks teatas ta, et USA on terrorirühmituse Al-Qaeda ise loonud ja seda rahastanud. Samuti süüdistas ta USA-d ja Iisraeli ISIS-e võitlejate koolitamises. Nn araabia kevade sündmuste ajal teatas mees, kes töötas hiljem rahuvahendajana, et Saudi Araabia kuningas tuleks põletada ja Egiptuse tollane president Hosni Mubarak üles puua. Paljude postituste puhul on Yasa arvates põhjust Al-Taeed kahtlustada Iraani propaganda levitamises - näiteks olevat erinevad juudivastased vandenõuteooriad sarnased sellele, kuidas Teheran neid levitab.

Kuigi alguses üritas Al-Taee väita, et tegu on laimuga, oli ta esmaspäeval sunnitud tunnistama, et tegu on tõepoolest tema postitustega. Poliitik vabandas oma kunagise retoorika pärast ja palus andeks kõigilt, keda tema seitse aastat tagasi kirjutatud tekstid solvasid. Al-Taee väitis, et tema toonased ideed ei käi enam kokku tema tänase mõtteviisiga.

Samuti tunnistas ta, et pole nende postituste kohta rääkinud tõtt ka oma erakonnale ja kunagisele tööandjale CMI-le.

CMI on praeguseks suhted Al-Taeega lõpetanud ja kustutanud oma veebilehelt viited temale kui organisatsiooni töötajale. CMI nõukogu esimees, koonderakondlasest ekspeaminister Alexander Stubb märkis, et Al-Taee kunagised väljaütlemised on selges vastuolus CMI väärtushinnangutega.

SDP esimees Antti Rinne, kes praegu üritab uut valitsuskoalitsiooni moodustada, rõhutas, et ei lepi kuidagi rassismi ega Al-Taee kirjutistega.

Rinne rääkis, et Al-Taee jätkamine SDP fraktsioonis on hetkel fraktsiooni otsustada. Uue rahvasaadikuga on partei esimees sellel teemal rääkinud ühe korra.

"Ütlesin, et ma tõepoolest ei kiida heaks selliseid kirjutisi, ja vähim, mida selles olukorras teha saab, on nendest kirjutistest ja nende sisust lahti öelda ning vabandada," selgitas Rinne.

Erakonna juht lisas, et Al-Taee on tunnistanud ka seda, et on valetanud. "Ka meie oleme selles asjas petetuteks osutunud," nentis Rinne.

Samas on valimistelt saadud mandaat kindel ehk isegi kui SDP peaks Al-Taee oma ridadest välja heitma, ei takista miski tal järgmised neli aastat parlamendis olla.

Neljapäeval kirjutasid Helsingin Sanomat ja Iltalehti, et Al-Taee Facebooki-postituste skandaal saab juba ametlikuma vormi, sest riigiprokuratuur on palunud politseil uurida, kas postituste asjus tuleks alustada eeluurimist.

Näiteks Ida-Soome Ülikooli kriminaalõiguse professor Matti Tolvanen leiab Iltalehti intervjuus, et Al-Taee postituste puhul on kuriteo tunnused olemas, sest neid saab käsitleda kui vaenu õhutamist rahvusrühma vastu.

Sellise kuriteo eest saab karistada kuni kaheaastase vabadusekaotusega, kuigi praktikas on sotsiaalmeedia postitusi puudutanud juhtumite puhul olnud karistuseks rahatrahv. Märkimisväärne on see, et sama asja eest on varem süüdi mõistetud ja trahvitud erakonna Põlissoomlased poliitikuid (Jussi Halla-aho 2012. aastal, Teuvo Hakkarainen ja Sebastian Tynkkynen 2017. aastal).

Al-Taee puhul võib samas tekkida kuriteo aegumise temaatika, sest selline kuritegu kuulutatakse aegunuks viie aasta möödumisel. Blogipostitused on pärit aastatest 2011-2015, kusjuures kõige raevukamad sissekanded tegi tulevane rahvasaadik selle perioodi esimeses pooles.