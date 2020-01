USA president avaldab Lähis-Ida rahuplaani enne järgmist teisipäeva

"Tõenäoliselt ma avaldan selle veidi enne kohtumist," ütles president ametilennuki pardal ajakirjanikele.

"See on vägev plaan. See on plaan, mis võib tõesti töötada," lisas Trump.

USA president võõrustab Iisraeli peaministrit Netanyahut Valges Majas 28. jaanuaril, teatas enne seda riigipea ametkond.

"USA ja Iisrael on tugevad liitlased ja peaministri külaskäik annab võimaluse vestelda meie jagatud regionaalsetest ja riiklikest huvidest," seisab Valge Maja teadaandes.

Trump kutsus Washingtoni visiidile ka Netanyahu poliitilise rivaali Benny Gantzi.

Trumpi administratsioon ei ole veel plaani poliitilist osa avaldanud, kuid palestiinlased mõistsid selle koheselt hukka.

Trump on ise korduvalt öelnud, et ta on kõige Iisraeli-meelsem president USA ajaloos. Ta on kärpinud palestiinlastele saadetavat abi, kuid teinud Iisraelile suuri järeleandmisi. Muu hulgas tunnustas ta ametlikult Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

USA valitsuse rahukava, mille majanduslikud aspektid selle peaarhitektiks peetav Trumpi väimees ja vanemnõunik Jared Kushner juunikuisel konverentsil Bahreinis avalikustas, näeb ette 50 miljardi dollari investeerimist Palestiina virelevasse majandusse. Kuid see ei lahenda võtmeküsimusi, nagu iseseisev Palestiina riik, Iisraeli okupatsioon ja palestiinlaste õigus naasta kodudesse, kust nad pärast Iisraeli loomist 1948. aastal põgenesid või välja aeti.

Palestiinlased lükkasid USA Lähis-Ida rahuplaani tagasi juba kaua aega enne selle avaldamist. Palestiina võimude hinnangul püüab häbenematult Iisraeli poole kallutatud Trump palestiinlased ära osta ja röövida neilt iseseisev riik.