Netanyahu: Trumpi Lähis-Ida rahukava võib tulla "ajalooline"

"Selline võimalus tuleb vaid kord ajaloos ning seda ei tohi maha magada... Ma loodan, et me oleme oma riigi annaalides ajaloolise hetke veerel," sõnas Netanyahu, kes sai kutse kohtuda Trumpiga Valges Majas teisipäeval, et plaani arutada.

Trump ütles neljapäeval, et avaldab Lähis-Ida rahkava enne Netanyahuga Washingtonis kohtumist.

Samuti sai kutse Valgesse Majja Netanyahu poliitiline rivaal Benny Gantz.

"President Trumpi rahuplaan läheb ajalukku kui tähenduslik verstapost," ütles Gantz Tel Avivis pressiüritusel.

USA algatus lubab Gantzi arvates "eri osapooltel Lähis-Idas minna lõpuks edasi ajaloolise regionaalse kokkuleppe poole".

Palestiina võimud on rahukava tagasi lükanud ning nende esindajaid Valgesse Majja ei kutsutud.

USA valitsuse rahukava, mille majanduslikud aspektid selle peaarhitektiks peetav Trumpi väimees ja vanemnõunik Jared Kushner juunikuisel konverentsil Bahreinis avalikustas, näeb ette 50 miljardi dollari investeerimist Palestiina virelevasse majandusse.

Kuid see ei lahenda võtmeküsimusi, nagu iseseisev Palestiina riik, Iisraeli okupatsioon ja palestiinlaste õigus naasta kodudesse, kust nad pärast Iisraeli loomist 1948. aastal põgenesid või välja aeti.

Palestiinlased lükkasid USA Lähis-Ida rahuplaani tagasi juba kaua aega enne selle avaldamist. Palestiina võimude hinnangul püüab häbenematult Iisraeli poole kallutatud Trump palestiinlased ära osta ja röövida neilt iseseisev riik.

Trump lubas 2017. aastal võimule tulles olla vahemeheks Iisraeli ja Palestiina vahel rahu sobitamisel. USA president on korduvalt öelnud ka, et toetab Iisraelit rohkem kui ükski varasem Ühendriikide president.

Trump on "parim sõber, kes Iisraelil kunagi olnud on", ütles Netanyahu laupäeval.

"Kolm aastat olen rääkinud president Trumpi ja tema personaliga meie kõige hädavajalikumatest riiklikest ja julgeoleku vajadustest, mis tuleb kaasata igasugusesse diplomaatilisse kokkuleppesse."

"Ma olen leidnud Valges Majas nendele vajadustele tähelepaneliku kõrva," ütles Netanyahu avalduses.