Rahuplaani avaldamise eel saabusid Trumpi juurde nii Netanyahu kui ka Gantz

Iisraeli opositsioonijuht Benny Gantz saabus Washingtoni, et rääkida USA presidendi Donald Trumpiga nn Trumpi rahuplaani asjus.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu saabus USA-sse juba varem, vahendasid ERR-i teleuudised, Axios ja Reuters.

Trump on tahtnud oma Lähis-Ida rahuplaani, mille eestvedajaks on tema väimees Jared Kushner, juba ammugi avaldada, kuid mitmel põhjusel on seda aga pidevalt edasi lükatud.

Valge Maja ei ole praegugi teatanud, kas plaan pärast läbirääkimisi ka avaldatakse. Allikad samas kinnitavad, et seda tehakse veel sel nädalal, võimalik, et juba teisipäeval.

Plaani arutamisele ei ole kutsutud palestiinlasi, kes on selle peale ähvardanud taganeda Oslo leppest, mis palestiinlaste ja Iisraeli suhteid praegu reguleerib.