Poola välisministeerium kutsus välja Euroopa Komisjoni esindaja Poolas, et avaldada talle protesti komisjoni pressiesindaja Christian Wigandi sõnavõtu üle. Oma avalduses väljendas Wigand kahtlust, et Poola põhiseaduskohus ei ole seaduslik.

Poola välisministeeriumi hinnangul on Wigandi avaldus kohatu ja väljendab Brüsseli topeltstandardeid suhtumises Poolasse.

Tegu on järjekordse peatükiga Poola ja Euroopa Komisjoni vahelises pikemas tülis, mida peetakse Poola kohtureformi ümber. Euroopa Komisjon on algusest peale Poola kohtureformi vastu olnud, nähes selles õigussüsteemi kui iseseisva võimu piiramist ning poliitikuile allutamist.

Poola põhiseaduskohus kuulutas sel nädalal kohtureformi õiguspäraseks. Selle peale leidiski Euroopa Komisjoni pressiesindaja, et kahtlemata on põhiseaduskohus väga autoriteetne asutus, kuid kahtlusi tekkib tema õiguspärasuses.

Euroopa Komisjon rõhutab, et Poola kohtunike kaitsmine õigussüsteemi reformi eest on komisjoni jaoks põhimõtteline küsimus.

"Pole saladus, et Euroopa Komisjon on äärmiselt huvitatud kõigest õigusriigiga seotust. Euroopa Komisjon on ise õigusel põhinev institutsioon ja ei saa endale lubada läbikukkumist kohtunike kaitsmisel neid ähvardavate ohtude eest. Komisjoni seisukoht on üldteada ja seda ma ministrile taas ka selgitasin," ütles Euroopa Komisjoni esindaja Poolas Marek Prawda.

Poola asevälisministri Pawel Jablonski sõnul on Euroopa Komisjon Poola kohtureformiga võitlemisel jõudnud juba iseendale vasturääkimise staadiumi ning seda ei saa Poola riik lubada.

"Ühes Euroopa Komisjoni soovituses soovitatakse Poolal hoiduda igasugustest tegudest ja avaldustest, mis seavad kahtluse alla kohtusüsteemi seaduslikkuse ja legitiimsuse. Eile ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja, et ühe Poola kohtuorgani legitiimsus ja võimekus tõhusalt konstitutsiooni kaitsta on tõsise kahtluse all," märkis Jablonski.

Poola kohtureform näeb ette kohtunike ametist kõrvaldamist poliitilises tegevuses osalemise või teo eest, mis võiks kahjustada kohtusüsteemi toimimist. Kohtunikke võidakse trahvida või ametist vabastada isegi selle eest, et nad seavad kavandatava kohtureformi kahtluse alla.

Euroopa Komisjon on ähvardanud, et äärmusliku meetmena võidakse Poola Euroopa Liidust ka välja visata.