Saksa kohus lükkas Poola taotluse tagasi, viidates kahtlustele sealsete kohtute sõltumatuse suhtes, edastas väljaane Euobserver.com.

Karlsruhe kohus märkis, et on "suur tõenäosus" selleks, et väljaandmine oleks vähemalt praegu illegaalne seoses Poola justiitsreformi arengutega.

Poola valitseva partei Õigus ja Õiglus (PiS) algatatud justiitsreformid on pälvinud riigi opositsioonilt ja kohtunikelt ning Euroopa Liidus laialdast kriitikat, kuna neis nähakse soovi allutada kohtud politiilisele kontrollile.