Professor: Netanyahu võttis Palestiina riigi sündi toetades suure riski

Trumpi rahuplaan näeb ette Palestiina riiki ja palestiinlaste pealinna Ida-Jeruusalemmas, kuid legaliseeriks juudiasundused Läänekaldal ning jätaks Jeruusalemma kesklinna koos al-Aqsa mošeega Iisraelile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Palestiina omavalitsuse presidendi Mahmoud Abbasi sõnul pole Jeruusalemm kauplemise objekt ning palestiinlased ei tagane nõudmisest okupeeritud aladele.

"Tahan öelda nii Trumpile kui ka Netanyahule, et Jeruusalemm ei ole müügis ja ükski meie õigus ei ole kauplemise objektiks ja see vandenõutehing ei lähe läbi," kommenteeris Abbas.

Gazas ja Läänekaldal põletatakse USA lippe. Trumpi plaani kohaselt läheks Iisraelile neljandik Läänekaldast. Palestiina hakkaks suures osas koosnema hajutatud tükkidest, mida ühendavad sillad ja tunnelid.

"See ei anna meile meie õigusi Palestiina rahvana. Seetõttu lükkame selle niinimetatud sajandi rahuleppe tagasi. Tahame õigust pöörduda tagasi oma kodudesse, meie okupeeritud kodumaale," ütles Gaza elanik Abu-Khalil al-Madhoun.

Ebakindlalt tunnevad end ka juudiasunikud, kes muidugi on rahul, et nende kodud põlistatakse, kuid kellele ei meeldi mõte Palestiina riigi loomisest.

"Arvan, et Palestiina riik oleks palestiinlastele esimene samm Iisraeli hävitamise suurema visiooni poole," ütles Efrati juudiasunik Avraham Weiss.

Ekspertide hinnangul on plaani suurim probleem ikkagi tõsiasi, et see on kokku pandud palestiinlasteta.

"See välistab selgelt Palestiina juhtkonna ja seetõttu pole ma kindel, et seda on õigus nimetada rahuplaaniks," märkis Heebrea ülikooli politoloogiaprofessor Gayil Talshir.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu seisab järjekordsete erakorraliste valimiste eel keerulises olukorras. Tal on kaelas tõsine korruptsioonisüüdistus. Okupeeritud alade seadustamine oleks kangelastegu, mis võib-olla päästab. Samas, Palestiina riigi lubamisega on ta jälle võtnud väga suure riski.

"Nüüd võttis Netanyahu suure riski, toetades Palestiina riigi sündi. Ta pole seda kordagi teinud pärast oma 2013. aasta Bar Ilani kuulsat kõnet, milles välja öeldud sõnad ta ruttu tühistas ja seetõttu on see Netanyahust väga julge samm," ütles Talshir.

Iisraeli-Palestiina rahukõnelused katkesid kuus aastat tagasi. Sestap on Trumpi plaan vähemalt maamärgiks.