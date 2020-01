Esmaspäeval koos olnud konkursikomisjon tegi valiku kolme kandidaadi seast. Lisaks Valgepeale kandideerisid koolijuhi kohale endine Tallinna vangla hariduskorraldaja ja lühikest aega Koeru põhikooli juhtinud Pille Alonov ning Kiviõli 1. keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anu Vau.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam ütles ERR-ile, et määravaks sai Valgepea juhtimiskogemus ja tema visionääri kogemus. "Kohtusime kandidaatidega, vestlesime ja vaatasime üle, millised nõuded vastavad koolijuhile. Nende seas oli ka võimekus majandusküsimustega tegeleda. Ja ainuke, kes kõikidele kompetentsidele vastas oli Valgepea," ütles Rauam, kes kuulus ka ise komisjoni.

Nüüd on valla esindajatel kavas kokku leppida Valgepeaga töötingimuste, palga ja tööle asumise osas ning sobivuse korral võib vallavalitsus ta juba neljapäeval ametisse nimetada.

Ajaleht Põhjarannik kirjutas, et komisjoni kõik vallavalitsusega seotud liikmed eelistasid kandidaadina Valgepead ning jätsid arvestamata kooli õpetajate ja hoolekogu hääle.

"Praegu on koolis leinameeleolu," ütles õpetajate esindaja Mariliis Randmer. Tema sõnul lootsid nad kuni viimse hetkeni, et vallavalitsus võtab neid kuulda ning teeb käigu, mis toob kogukonna, kooli ja vallavalitsuse vahele rahu. Kuna seda ei sündinud, on noored õpetajad tema sõnul seda meelt, et tuleb hakata hääletama jalgadega.

Randmeri sõnul pillas Tarmo Valgepea lause, et headel spetsialistidel on vaja dirigenti. "Tundub, et vald otsibki just dirigenti, kes koolis korra majja lööks," ütles ta Põhjarannikule.

Randmer lisas, et see protsess on veennud teda selles, et vallavalitsusel ei ole mingit ettekujutust sellest, kuidas nad koolis asju on ajanud ning kooli arendanud.

Kiviõli 1. keskkool jäi ilma direktorita pärast seda, kui 5. detsembril otsustas Lüganuse vallavalitsus 15 aastat kooli juhtinud Heidi Uustalu vallandada. Heidi Uustalu on vallandamise vaidlustanud kohtus.

Vallandamise katalüsaatoriks oli novembrikuus koolis direktori nõusolekul toimunud Reformierakonna noorte koosviibimine ning vallavõimude hinnangul ei suutnud reformierakondlasest koolijuht hoida poliitikat koolist eemal.

Tarmo Valgepea oli Reformierakonna liige aastatel 1995-2006, 2018. aastal liitus ta erakonnaga Eesti 200.