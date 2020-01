Kiviõli kooli endine direktor alustas tööd Ettevõtliku Kooli arendusjuhina

"Ettevõtliku Kooli võrgustik on mulle olnud südamelähedane selle loomisest saadik ja seetõttu otsustasingi nüüd sellega liituda," ütles Uustalu esmaspäeval ERR-ile.

Tema sõnul pöördus MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused ise tema poole ning kutsus oma meeskonda.

Arendusjuhi tööülesandeks on ettevõtlikkuse propageerimine Eesti koolides. Praeguseks on võrgustikuga liitunud juba 124 kooli, mis tähendab, et tema töö saab olema liikuv ning hõlmama suhtlemist väga laia ringi inimestega, rääkis Uustalu.

Uustalu sõnul on tema suhe Kiviõli 1. keskkooliga lõpetatud, kuid mitte vallavalitsusega, mille ta on kohtusse kaevanud, kuna leiab, et temaga töölepingu ülesütlemiseks puudus alus.

Uustalu vallandamine ning sellega kaasnenud vastasseis vallavalitsusega pälvis avalikkuses laialdast tähelepanu.