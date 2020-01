Kiviõli 1. keskkooli direktoriks võib saada õpetajate üks eestkõnelejaid

Õpetajate esindaja Mariliis Randmeri sõnul on Vaul olemas kõikide õpetajate toetus. "Tegemist on inimesega, kes on Heidi kõrval aidanud praegust süsteemi ehitada, mis annab meile õpetajatena ka kindlust, et minnakse edasi senist teed," ütles ta ajalehele ning lootis, et vald tõesti kolme kandidaadi seast just Anu Vau valib.

Lüganuse vallavalitsus teatas reedel, et jätkab uue koolijuhi konkursiga keskkooli direktori ametikohale, sest varasema direktori Heidi Uustaluga jäi üksmeel leidmata. Vald pakkus Uustalule direktori kohusetäitja ametikohta.

Uustalu teatas vastuskirjas, et ei saa sellise tingimusega nõustuda. "Minuga töölepingu ülesütlemiseks puudus alus."