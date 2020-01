Kiviõli 1. keskkooli õpetajad loobusid streigist tingimusel, et vallavalitsus arutab Heidi Uustaluga tema võimalikku töötamist koolijuhi kohusetäitjana, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vallavalitsus oli kohtumisega nõus, kuid kompromissi leidmist raskendab 6. jaanuaril alanud kohtumenetlus Heidi Uustalu vallandamise ebaseaduslikuks tunnistamises.

Lisaks kinnitas vallavanem, et õpetajate ettepanekut on juriidiliselt keeruline täita.

"Tuleb tööd teha nende võimalustega, kas juriidilises mõttes üldse ajutise lepingu sõlmimine tänases olukorras on võimalik. Praegu tavakodanikuna ma ei näe väga suurt võimalust, et ajutise lepingu sõlmimine oleks väga seaduslik," rääkis Rauam.

"Tänaseks on ju kohtumenetlus käimas. See ei ole ignoreeritav enam, see on natuke teine olukord kui nädal aega tagasi. Pakkusin siis välja, et üks võimalus on, et vald võtab hagi õigeks, ja teine, et püüame saavutada kompromissi läbi kohtumenetluse. Need on tänases reaalsuses võimalikud edenemised," ütles Uustalu.

Mis edasi saab, selgub nädala pärast.