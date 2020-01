Trump: minu Iisraeli-Palestiina rahuplaanil võib olla võimalus

"Ma arvan, et sellel võib olla võimalus," ütles ta Valges Majas, võttes vastu Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu.

Trump ütles ajakirjanikele, et plaan tehakse teatavaks teisipäeva keskpäeval (kell 19 Eesti aja järgi).

Ta prognoosis, et palestiinlased annavad ka plaanile toetuse. "Plaan on midagi, mida nad peaksid tahtma. See on neile väga hea," lisas ta.

Trump lisas, et ka paljud araabia riigid toetavad tema algatust.

Netanyahu tunnustas Trumpi, nimetades teda suurimaks sõbraks, kes Iisraelil on Valges Majas olnud ning taaskord nimetas rahuplaani sajandi kokkuleppeks.

Lisaks Netanyahule võtab Trump Valges Majas vastu ka tema suurima rivaali Benny Gantzi.

Palestiinlaste sõnul ei kavatse nad rahuplaani heaks kiita, kuna see on ilmselt kallutatud Iisraeli kasuks ning neid ei kaasatud selle väljatöötamisse.