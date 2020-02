Reinsalu tahab USA esindajat EL-i välisministrite kohtumisele rahuplaani tutvustama

"Olen teinud Euroopa Liidu välispoliitika kõrgele esindajale Josep Borrellile ettepaneku, et järgmisele EL-i välisministrite kohtumisel arutatakse Lähis-Ida rahuprotsessi eraldi päevakorrapunktina ja sinna kutsutaks ka Ameerika Ühendriikide esindaja tutvustama nende rahuplaani," rääkis Reinsalu kolmapäeval ERR-ile. "Borrell oli sellega põhimõtteliselt nõus, ka Mike Pompeo täna minuga vesteldes kinnitas, et see Eesti ettepanek on mõistlik," lisas Reinsalu.

Reinsalu ütles ka, et Eesti peab tähtsaks Lähis-Ida rahuprotsessi jätkumist ja tervitab seetõttu USA initsiatiivi. "On oluline, et Euroopa Liit ja USA teeksid lähedaste liitlastena selles ülemaailmse tähtsusega keerulises küsimuses võimalikult tihedat koostööd. Seetõttu pean oluliseks, et me kõrgeimal poliitilisel tasandil seda küsimust üheskoos käsitleks," ütles Reinsalu.

Eesti toetab seisukohta, et püsiv lahendus Lähis-Ida rahuprotsessis saab tulla Iisraeli ja Palestiina otseläbirääkimistel, milles arvestatakse mõlema poole legitiimseid püüdlusi. Iisraeli ja Palestiinat tuleb julgustada astuma samme kestva lahenduse leidmiseks ning olema valmis konstruktiivseteks läbirääkimisteks.

Samas on Borrell, kes kohtub reedel Washingtonis USA välisministri Mike Pompeoga, olnud rahuplaani suhtes kriitiline, tõdes väljaanne Politico. Teisipäeval tehtud avalduses tõdes ta, et USA 28. jaanuaril tehtud algatus kaldub kõrvale rahvusvaheliselt kokku lepitud Lähis-Ida rahu parameetritest, mis lähtuvad 1967. aasta piiridest ekvivalentsete ja kahepoolselt kokku lepitud territooriumivahetustega, mis tagaks ka elujõulise Palestiina riigi loomise.

Järgmine EL-i välisasjade nõukogu (FAC) toimub 17. veebruaril Brüsselis.