Valgevene tõstab Vene nafta transiidi tariifi

Et lahkarvamusi ei õnnestunud ületada, jõustub juhendi artikkel, mis määrab naftatransiidi tariifi tõstmise korra - see on kolme protsendipunkti võrra suurendatud Venemaa ennustuses määratletud aasta keskmine inflatsioon, selgitas minister.

Küsimusele, kas Minsk kavatseb naasta tariifiläbirääkimiste juurde ja nõuda selle suurendamist, kostis Kaltovitš: "Vastavalt ettenähtud korrale. Kui me näeme, et suurenevad transiiti tagavate organisatsioonide kulud, siis loomulikult."

Varem teatati, et Valgevene soovis tõsta tariifi Vene naftale 16,6 protsenti.