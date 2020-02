"Me rääkisime tõepoolest paljust, jõudsime meie ühes riigis elamise hallide aegade sügavusse, arutasime paljusid ajaloolisi tärmineid ja hetki, need on teada," ütles Valgevene juht enne laiendatud koosseisuga läbirääkimiste algust.

Lukašenko sõnutsi arutati kohtumisel mitte üksi küsimusi, mis vastastikku huvi pakuvad, vaid ka teemasid, mis puudutavad paljusid meie naabreid, endisi NSV Liidu vabariike, poliitikat, mida seal aetakse.

"Üldiselt rääkisime (kitsas ringis) paljust ja jõudsime tänapäeva. Ja otsustasime jätkata seda juttu juba mitte nelja silma all, vaid koos sellesse protsessi kaasatud inimestega," sõnas Valgevene president.

Vaatamata osa Vene delegatsiooni viibimisele jätkasid Putin ja Lukašenko läbirääkimisi laiendatud koosseisus.

Lukašenko kurtis, et tema residentsi ei ole lund sama hästi kui jäänudki. "Küll teil veab! Lund terve meri ja talv! Meil, seal, kus mina elan, ei ole lund peaaegu jäänudki. Aga vaat siin, madalamal, kõrval (Sotši residentsis) on," ütles Valgevene president. Putin osutas mäele ja ütles, et seal on lund veel rohkem.

Osa Vene delegatsioonist, mis pidi osalema Sotši läbirääkimistel, jäi paraku poolele teele, sest Sotšis ootamatult halvenenud ilma tõttu maandus selle lennuk Mineralnõje Vodõs. Presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas, et see ei ole väga hea, kuid riigipeade tööprotsessi see kuidagi ei mõjuta.

Küsimusele, kuidas neil saadakse neil läbirääkimistel hakkama energeetikaminister Aleksandr Novakita, kostis Peskov: "Neil läbirääkimistel on vaid üks inimene, kelleta hakkama ei saa."

2019. aasta lõpus ei suutnud Minsk ja Moskva leppida kokku tänavustes naftatarnetes. Kokkuleppe puudumise tõttu peatati mitmeks päevaks Vene toorme pumpamine Valgevene naftatehastesse. Muude tarnijate otsingute käigus on Valgevene ostnud juba 80 000 tonni naftat Norrast. Valmidusest varustada Valgevenet toormega on rääkinud ka Washington.

Hommikueine järel asusid presidendi läbirääkimistesse laiendatud koosseisus, edastas Belta. Vene poolt on kohal presidendiadministratsiooni aseülem Dmitri Kozak, Rosatomi juht Aleksei Lihhatšov ja Vene Minski-saadik Dzmitrõi Mezentsev. Valgevene poolt on kohas asepeaminister Dzmitrõi Krutoi, Moskva-saadik Uladzimir Semaško, energeetikaminister Viktar Karankevitš ja Belneftehimi juht Andrei Rõbakov.

Sotši on nüüdseks saabunud ka Vene delegatsioon: energeetikaminister Aleksandr Novak, Putini pressiesindaja Dmitri Peskov, presidendiabi Juri Ušakov, asepeaminister Aleksei Overtšuk ja asemajandusminister Mihhail Babitš, teatas Interfax hiljem.