Läti peaminister Arturs Krišjanis Karinš neljapäeval, et naftatarned Valgevenesse Läti sadamate kaudu on täiesti võimalikud.

"Ühelt poolt saab Valgevene eksportida meie sadamate kaudu naftatooteid, kuid teiselt poolt saab arutada ka teist võimalust: nafta importimist Läti kaudu Valgevenesse. Me arutame ka neid võimalusi," ütles Karinš kohtumisel Valgevene presidendi Aleksandr Lukašenkoga.

"Loomulikult peavad ettevõtted seda küsimust arutama, sest äri peab olema vastastikku kasulik. Näeme siin suuri võimalusi nii Valgevenele kui Lätile," ütles peaminister uudisteagentuuri BelTA vahendusel.

Küsimusele kokkuleppe saavutamise tärmini kohta kostis peaminister: "See küsimus tuleks esitada ettevõtetele. Mis puutub valitsusse, siis see on ärivõimaluste laiendamisest ülimalt huvitatud."

"Siin on praktiline küsimus. Peab suhtlema terminalidega, raudteefirmadega, mis tarnetega tegelevad," täpsustas ta.

"Mis puudutab Läti seisukohta, siis oleme huvitatud pikaajalistest suhetest. Sel juhul on võimalik kavandada äri ja see võimaldab alandada hinda. See on aga hea kõikidele pooltele," lisas Karinš.

Lukašenko: koostööst Lätiga tõuseb suurt kasu

Valgevene president Aleksandr Lukašenko tegi ettepaneku oluliselt laiendada Valgevene-Läti koostööd.

"Erinevalt teistest Baltimaadest on meie riikidel hea koostöö taust. Arvan, et me peame seda ära kasutama ja koostööd tõsiselt laiendama. Seda enam, et me näeme sellest laiendamisest suurt kasu tõusvat nii Lätile kui ka Valgevenele," ütles Lukašenko kohtumisel Läti peaministri Arturs Krišjanis Karinšiga.

Lukašenko sõnul valmistub Valgevene tema Läti-visiidiks väga tõsimeelselt. "Tänan teid ja teie ametivendi kutse eest väisata teie sõbralikku riiki. Teie visiiti Minskisse pean tõsiseks järguks Riia külaskäigu ajal sõlmitavate kokkulepete ettevalmistamisel," märkis president.

Läti kutsus Lukašenko külla 3. aprilliks

"Valgevene presidenti Lukašenkot oodatakse Lätti 3. aprillil," edastas BelTA. Agentuur viitas Karinši sõnadele kohtumisel Lukašenkoga.

"Teie Läti visiidi korraldamiseks tehakse palju ettevalmistustööd. Meie pakume tärminiks 3. aprilli. Kui see teile muidugi sobib, oleks meil väga hea meel teid näha," ütles Karinš.

Peaminister ootab Valgevene delegatsiooni koosseisus ja ärikogukonna esindajaid, et lisaks poliitilisele koostööle saaks arutada ka majanduskoostööd.