Valgevene president Aleksandr Lukašenko ütles, et Venemaa alustas maksumanöövrit naftavaldkonnas nimme, et Minskile survet avaldada.

"Venemaa alustas maksumanöövrit tahtlikult, et Valgevenele survet avaldada. Milleks nad survet avaldavad, arvake ise," ütles Lukašenko reedel Šklovis Telegram-kanali Pul Pervogo teatel.

Lukašenko arvates tekib sellega oht iseseisva Valgevene presidendiinstitutsioonile. "Minust ei saa Valgevene viimast presidenti. Auväärne on olla esimene, kuid viimane ma olla ei taha," sõnas ta.

Agentuuri BelTA teatel meenutas Lukašenko Šklovi paberivabriku töölistega kohtudes Venemaa maksumanöövrit naftavaldkonnas, mille tulemusel Valgevene kaotab väljavetollituludes.

"Kunagi saime naftat, nii aastat viis-kuus tagasi, poole tollimaksuga. Aga nemad sooritasid maksumanöövri (naftavaldkonnas) ... kehtestasid omal maardemaksu ja tõstsid sellega Valgevenele nafta hinda. Järk-järgult 15-20 protsendi kaupa tõid meid maailmaturu hinna ligi. Praegu saame vaid 18-20 protsenti sellest (tollivabade naftatarnete aegsest) tollimaksust," märkis president.

Lukašenko sõnul rääkisid Venemaa sarnaste otsuste väljatöötajad nende plaanipärasusest. "Kui me hakkasime sotte selgeks rääkima, kandsid mulle inimesed, kes neid normatiivakte, seadusi, valitsuse määrusi, seadlusi Venemaal ette valmistasid, ette, et seda tehti nimme. Et kahjustada Valgevenet," ütles president.

Teadupoolest on Venemaa 2020. aasta algusest naftatarned Valgevenesse sama hästi kui katkestanud. Lukašenko on varem rääkinud, et Venemaa kavatseb Valgevenesse naftat tarnida maailmaturust kõrgemagi hinnaga.

"Miks me ei ole Vene presidendiga siiamaani nafta osas kokku leppinud? Sest Venemaa tahab, et ostaksime naftat maailmaturu hinnast kallimalt. Kus seda nähtud on?" pahandas Lukašenko 9. jaanuaril.