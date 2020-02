USA välisminister Mike Pompeo ütles Minskis kohtumisel Valgevene presidendi Aleksandr Lukašenkoga, et Ühendriigid on pühendunud Valgevene sõltumatuse ja iseseisvuse tagamisele. Samuti lubas ta müüa Valgevenele vajadusel naftat ja gaasi.

Pompeo sõnul usub ta, et Valgevene eesmärgiks on olla sõltumatu riik, edastas Interfax. Pompeo väljendas kohtumisel Lukašenkoga lootust, et suudab pakkuda Valgevenele võimalust saavutada Minski soovitud suveräänsus ja sõltumatus.

"Ühendriigid tahavad aidata Valgevenel ehitada omaenda suveräänset riiki," lausus minister ühisel pressikonverentsil Valgevene välisministri Vladimir Makeiga.

Välisminister ütles ka kohtumisel, et USA kavatseb määrata peatselt riiki oma uue suursaadiku.

Valgevene kutsus aastal 2008 tagasi oma suursaadiku Washingtonis ja nõudis USA suursaadiku lahkumist. See järgnes USA sanktsioonidele Valgevene naftafirmale Belneftekhim.

Kõrgeimateks diplomaatilisteks esindajateks jäid asjurid. Septembris teatas aga USA välisministeeriumi poliitikaküsimuste kantsler David Hale pärast kohtumist Lukašenkoga, et diplomaatilised suhted tõstetakse taas suursaadikute tasemele.

Pompeo rääkis ka, et USA administratsioonil on muresid inimõiguste küsimuse pärast ning USA jätkab muudatuste toetamist nende kaitseks.

Kohtumine Pompeo ja Lukašenko vahel leidis aset Minski Iseseisvuspalees.

"Ma olen kindel, et koos suudame saavutada tõelist edasiminekut meie suhete igas aspektis," ütles Pompeo. "Kõiki neid asju ma loodan, et te näete kui heatahtlikku püüdlust osaleda poliitiliselt ja diplomaatiliselt."

See on "väga hea, et sa riskeerisid tulla Minskisse pärast mitmeid arusaamatusi Valgevene ja USA vahel", ütles omalt poolt Lukašenko.

Pompeo: USA on nõus katma kogu Valgevene nafta- ja gaasivajaduse

Pompeo teatas ka laupäeval Minskis, et USA suudab ja on nõus tarnima Minskile kõik Valgevene tarbitava nafta ja gaasi.

USA pakkumisest saab ilmselt pind Venemaa silmas, sest Moskva ja Minsk vaidlevad nafta- ja gaasitarnete pärast ning Venemaa hiljuti katkestas tarned Valgevenele.

"Meie energiatootjad on valmis tarnima teile konkurentsivõimelise hinnaga 100 protsenti teie vajatud naftast. Me oleme maailma suurim energiatootja ja te peate meile vaid helistama."

Valgevene pelgab, et Venemaa üritab teda endasse neelata ning hakkas detsembris ostma gaasi Norralt, kui Venemaa oma kraanid kinni keeras.

Pompeost sai viimase 26 aasta jooksul esimene Valgevenet külastanud USA välisminister. Viimati külastas Valgevenet USA välisminister 1994. aastal. Warren Christopher saabus Valgevenesse toona koos USA presidendi Bill Clintoniga.

Venemaa üritanud tõmmata Valgevenet üha enam oma mõjusfääri ja soovib kahe riigi tihedamat lõimumist. Lukašenko on üritanud vähendada Valgevene pea täielikku sõltuvust Vene naftast ning on kahe riigi täiemahulise ühendamise vastu.

Pärast Valgevene visiiti suundub Pompeo edasi Kasahstani ja Usbekistani.