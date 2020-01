USA presidendi Donald Trumpi tagandamisprotsess senatis võib juba reedel lõppeda õigeksmõistva otsusega, kuna üks võtmetähtsusega vabariiklasest senaator teatas neljapäeva õhtul, et on vastu uute tunnistajate kutsumisele.

Tennessee senaator Lamar Alexander ütles, et ta hääletab "ei", kui reedel kaalutakse uute tunnistajate kutsumist Trumpi tagandamisprotsessile.

Neli vabariiklaste häält on vaja selleks, et uusi tunnistajaid kutsuda ning Alexanderit peeti üheks neist vähestest vabariiklastest, kes võiks seda toetada.

Maine'i senaator Susan Collins ütles, et ta toetab tunnistajate kutsumist, ning Utah' senaator Mitt Romney andis teada, et ta "suure tõenäosusega" toetab sellist sammu.

Alaska vabariiklasest senaator Lisa Murkowski ütles, et annab oma otsusest teada reede hommikul.

Kui ettepanek kutsuda uusi tunnistajaid tagasi lükatakse, võib senati enamuse liider vabariiklane Mitch McConnell teatada, et hääletus presidendi süüdi- või õigeksmõistmise üle korraldatakse juba reedel.

Senatis on 53 vabariiklast ja 47 demokraati, mistõttu on praktiliselt kindel, et Trump õigeks mõistetakse.

Demokraadid süüdistavad vabariiklasest USA presidenti ametiseisundi kuritarvitamises ja õigusemõistmise takistamises.

Presidendi süüdistuste taustal on juhtum, kus Trumpi kahtlustatakse Ukraina juhtkonna survestamises uurida demokraatide presidendikandidaadiks pürgiva Joe Bideni ja tema poja Hunteri tegevust. Trump ise on seda eitanud ja nimetanud uurimist nõiajahiks.