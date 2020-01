"Ma olen avaldanud soovi osaleda tööstuse, teadusarendus- ja energeetikakomisjonis (ITRE) ja põllumajanduskomisjonis (AGRI). Ja kui peaks nii minema, siis need on need teemad, millele ma tahaksin keskenduda," rääkis Terras reedel ERR-ile. Lisaks lubas ta tegelda ka teemadega, mis on komisjoni-välised, aga Eesti jaoks olulised. "Minu jaoks on oluline Euroopa Parlamendis tegeleda teemadega, mis Eesti elu jaoks on määravad ja ma usun, et nendes kahes komisjonis saab Eesti huvide eest kõige paremini seista," lisas endine kaitseväe juhataja.

Terras ütles, et ta ei kaalunudki näiteks väliskomisjoni (AFET), kuna seal on juba "kolm tubli Eesti endist välisministrit". AFET-i liikmed on endised välisministrid Urmas Paet (Reformierakond) ja Sven Mikser (Sotdiaaldemokraatlik Erakond) ning kolmanda eestlasena Jaak Madison (EKRE), kuid sotsiaaldemokraadist eksvälisminster Marina Kaljurand sinna ei kuulu.

Küsimusele, kas ta on lõpetanud juba oma töösuhte ettevõttega Milrem Robotics, mille kaitsedivisjoni ta juhtis, vastas Terras: "Täna on mul viimane päev seal kaitsevaldkonna juhina, aga omanikud on soovinud, et ma jätkaksin nõukogu esimehena, mida ma ka kavatsen teha." Terrase sõnul on ta palunud juristidel ja advokaadibüroodel uurida, kas see on Euroopa Parlamendi saadikule lubatud ning talle on öeldud, et nii kaua, kui see on kõigile teada ja avalik, ei ole see reeglitevastane.

Terras rääkis ka, et on oma meeskonna loomisele mõelnud, kuid kuna ametlikult pole veel kedagi tööle võetud, ei hakanud ta nimesid välja tooma. Küll aga ütles ta, et kavatseb palgata endale lisaks Brüsselis töötavatele assistentidele esindaja ka Tallinnas.

Vabariigi Valimiskomisjon registreeris Terrase neljapäeval Euroopa Parlamendi liikmeks. Reedel kinnitas Euroopa Parlament, et on Terrase dokumendid kätte saanud. Terrase ja teiste uute parlamendisaadikud liitumine Euroopa Parlamendiga alates 1. veebruarist võetakse avalikult teadmiseks 10. veebruaril toimuval täiskogul tehtava teadaandega.

"Eile otsustas valimiskomisjon, et mina see inimene olen ja homsest peale kavatsen ma seda mandaati ka väga tõsiselt võtta ja koos teiste Eestist valitud saadikutega teha maksimumi selleks, et Eesti huvid oleksid selles parlamendis kaitstud. Oluline on see, et Euroopa Rahvapartei (EPP) liikmena, mida Isamaa on, on mul mõjutusvahendid ka vähe suuremad ja kuna ma olen ka niiöelda delegatsiooni juht, siis ka mõjuvõim fraktsioonis," rääkis Terras reedel. Ta rõhutas, et EPP on ainuke Euroopa Parlamendi fraktsioon, kus on pärast Eesti saadiku liitumist kõikide liikmesriikide esindajad.

Terras saab 1. veebruarist seitsmendaks Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmeks seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril.

Kokkuleppel Euroopa Liiduga sai Ühendkuningriigi kohtade ümberjagamisel Eesti ühe koha juurde ehk Eestil on nüüd varasema kuue asemel seitse saadikut.

2019. aastal peetud Euroopa Parlamendi valimistel sai Riho Terras 21 477 häält. Isamaaga liitus ta 26. märtsil 2019.