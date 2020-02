Terras europarlamendis: inimestega suhelda ma oskan

Euroopa Parlamendis seitsmenda Eestist valitud saadikuna esmaspäeval tööd alustanud erakonna Isamaa liige Riho Terras kinnitas, et poliitikutööks vajalik suhtlemisoskus on tal olemas.

"Püüan teha parimat, mida ma oskan. Suhelda inimestega ma oskan. Ma arvan, et inimestega suhtlemine on üks väga oluline asi Euroopa Parlamendis," ütles Terras esmaspäeval Brüsselis ERR-ile. "Eks ma vaatan, kuidas need asjad siin käivad ja mehhanismid toimivad," lisas ta.

"Ma, loodan, et saan järgi võtta," ütles Terras vastuseks sellele, kuidas on tulla parlamenti siis, kui see on juba üle poole aasta töötanud. Euroopa Parlamendi valimised toimusid 2019. aasta mai lõpus.

Terras rääkis, et soovib saada tööstuse, teadusarendus- ja energeetikakomisjoni (ITRE) ja põllumajanduskomisjoni (AGRI) liikmeks. "Ma olen kuulnud, et see võib ka nii minna," lisas ta esmaspäeval.

Küsimusele, kuidas ta suhtub Euroopa Liidus käivitatud kliimaneutraalsuse plaanidessee ja selle seostele Eesti energeetikaga, vastas Terras, et me ei peaks tegutsema mõtlematult. "Oluline on, et me ei tohi mitte midagi enne ära visata, kui see on asendatud mõistliku ja otstarbeka lahendusega. Eesti energeetikasektor sõltub väga palju meie oma toorainest. Kui me uutele asjadele mõtlema hakkame, siis peab arvestama seda, et väga paljud inimesed peavad ümber õppima, ümber orienteeruma. Ühtegi asja ei tohi teha uisa-päisa, vaid rahulikult ja taskaalustatus on siin võtmesõna," rääkis ta.

Kaitseväe endise juhina leidis Terras Euroopa Liidu kaitsekoostööd hinnates, et enne niinimetatud Euroopa armee loomist peaksid kõik riigid oma võitlusvõimelisuse tagama. "Olen täitsa kindel, et Euroopa ei peaks tegelema asendustegevusega. Euroopa armeede võtmesõna täna on enda armeedesse investeerimine nii, et nad oleks võitlusvõimelised. Ja kui see on tehtud, siis vaatame, mis edasi saab. Ma arvan, et see võiks olla rõhuasetus," leidis ta.

"Aga igasugused koostööformaadid, eriti ühisarendused uutes tehnoloogiates on väga teretulnud ja Eestil on oma koht seal," lisas erukindral.

Terras sai 1. veebruarist seitsmendaks Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmeks seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril.

Ühendkuningriigi kohtade ümberjagamisel sai Eesti ühe koha juurde ehk Eestil on nüüd varasema kuue asemel seitse saadikut. Samas vähenes Euroopa Parlamendi suurus Brexiti järel 751-lt kohalt 705-le.

2019. aastal peetud Euroopa Parlamendi valimistel sai Riho Terras 21 477 häält. Isamaaga liitus ta 26. märtsil 2019. Isamaa kuulub Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsiooni, mis on europarlamendis kõige suurem ja mõjukam.

Vikipeedia andmeil räägib Teras vabalt eesti, vene, saksa ja inglise keelt.