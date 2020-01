"Vabariigi valimiskomisjon koguneb neljapäeval, et kinnitada valimistulemused, mille kohaselt Riho Terras saab seitsmendaks Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikuks," ütles valimisteenistuse juht Arne Koitmäe esmaspäeval ERR-ile. "See on analoogne otsus nagu teised valimistejärgsed otsused. Ilmselt veel samal päeval edastatakse otsus Euroopa Parlamendi vastavale talitusele, mis tähendab, et Terras saab esmaspäeval, 3. veebruaril igal juhul saadikuna tööd alustada," jätkas ta.

Eesti saab seitsmenda saadikukoha vastavalt Euroopa Liidus tehtud kokkuleppele, mille kohaselt väheneb pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Parlamendi saadikute arv praeguselt 751-lt 705-le ning kohtade ümberjaotamisega saavad 14 riiki, mis on praegu alaesindatud, kohti juurde. Ühendkuningriigist oli Euroopa Parlamenti valitud 73 saadikut, millest 46 kohta jäetakse reservi, mida saab kasutada juhul, kui EL-iga liitub uusi riike. Ülejäänud 27 kohta jaotatakse aga 14 riigi vahel. Eesti kõrval saavad ühe koha juurde Horvaatia, Rumeenia, Soome, Slovakkia, Taani, Rootsi, Poola ja Austria, kaks kohta saab Iirimaa, kolm Holland ja Iirimaa ning viis lisakohta saavad Prantsusmaa ja Hispaania.

Eesti seitsmes koht läheb Isamaale, mis sai 2019. aasta 26. mail peetud Euroopa Parlamendi valimistel 34 188 häält, ehk 10,4 protsenti antud häältest. Nimekirja esinumbrile Riho Terrasele anti 21 477 häält. Valimistel said Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond mõlemad kaks mandaati, Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ühe mandaadi.

Terras peaks Euroopa Parlamendis liituma Euroopa Rahvapartei (EPP) saadikurühmaga, mis on sellest juba ka teatada jõudnud. EPP fraktsioon jääb europarlamendi suurimaks poliitiliseks grupiks ka pärast Brexitit ja see isegi kasvab 182 liikmelt 187-ni, kuulutas EPP. Grupiga ühinevad Riho Terras Eestist, Deirdre Clune Iirimaalt, Gabriel Mato Adrover Hispaaniast, Salvatore de Meo Itaaliast ja Miriam Lexmann Slovakkiast.

Terras ise ei soovinud ERR-ile oma plaane Euroopa Parlamendis kommenteerida, viidates, et sellekohased formaalsused ei ole veel lõpuni viidud.

Ehkki Euroopa Parlamendi uute saadikute volitused hakkavad ametlikult kehtima 1. veebruaril, saavad nad saadikurühmades ja komisjonides tööd alustada alates esmaspäevast 3. veebruarist. Parlamendi esimene täiskogu algab 10. veebruaril ja sellel antakse ametlikult ka uutest saadikutest teada.

Kõik saadikud peavad Euroopa Parlamendile esitama ka oma majanduslike huvide deklaratsiooni ja allkirjastama parlamendiliikme käitumiskoodeksi.

Erukindral Terras oli 2011-2018 Eesti kaitseväe juhataja, misjärel ta suundus 2019. aasta jaanuaris tööle Eesti kaitsetööstusettevõttesse Milrem Robotics. Märtsis teatas ta, et kandideerib erakonna Isamaa esinumbrina Euroopa Parlamenti.