Türgi ründas kättemaksuks Süüriat

Türgi president Recep Tayyip Erodgani sõnul hukkus esialgsel hinnangul vastulöögis 30 kuni 35 Süüria sõjaväelast. Türklaste F-16 hävitajad andsid löögi mitmekümnele objektile, kirjutab The Times.

See on esimene kord, kui Türgi väed on otseselt astunud lahingusse Süüria armee vastu. Rünnak toimus kolm päeva pärast seda, kui Edogan ähvardas rünnakuga Idlibis, kui Assad ei suuda peatada piirkonnas vägivalla levikut.

Erdogani sõnul anti löök 46 sihtmärgile Süürias. "Need, kes seavad kahtluse alla Türgi võime vastata, saavad oma veast kiiresti aru," lausus Erdogan.

Erdogan sõnul edastati ka Venemaale sõnum, et Türgi ei jää passiivseks pealtvaatajaks, kui Süüria neid ründab. Olukorra eskaleerumine seab kahtluse alla vaherahu kokkulepped Põhja-Süürias Türgi ja Venemaa vahel, kirjutab The Times.

Süüria aktivistide teatel hukkus Türgi õhurünnakutes ka üheksa tsiviilisikut.

Türgi, kus on juba praegu 3,6 miljonit Süüriast pärit sõjapõgenikku, kardab uut sisserändajate lainet Idlibist. Erdogan ütles visiidil Kiievis, et umbes miljon inimest on Idlibi piirkonnast liikumas Türgi piiri poole.

Süüria inimõiguste vaatluskeskus teatas, et Türgi väed on hakanud pommitama režiimivägede positisoone Ain Issas, kes peaks kehtima relvarahu.

Erdogani sõnul peab Türgi enda ründamisele vastama ja seda tehakse ka edaspidi.

Inimõiguste vaatluskeskuse teatel hukkus türklaste pommide läbi 13 Süüria režiimivägede sõdurit. Samas ütles Süüria riigitelevisioon, et riigi väed ei kandnud kaotusi.

Kurdi allikate järgi on rünnaku tõttu Türgi poolt lõpetatud osalemine Türgi-Vene ühispatrullides Kobanis.