Türgi on saatnud Süüriasse Idlibi provintsi sadu tanke, soomukeid ja sõdureid, et aidata mõnesid sealseid tugipunkte, mis on jäänud president Bashar al-Assadi valitsusvägede piiramisrõngasse.

Uudisteagentuuri Anadolu teatas, et nädalavahetusel toimunud vägede koondamise raames saadeti piirkonda suurtükke, raketiheitjaid, meditsiinisõidukeid ja veokeid laskemoonaga, vahendasid Bloomberg ja Reuters.

Samal ajal jätkusid esmaspäeval Ankaras läbirääkimised Assadi valitsust toetava Venemaa delegatsiooniga. Laupäeval lõppesid läbirääkimised tulemusteta. Kui kokkuleppele ei jõuta, on ka võimalik, et küsimuse arutamiseks kohtuvad president Recep Tayyip Erdogan ja Vladimir Putin, selgitas Türgi välisminister Mevlüt Cavusoglu.

Türgi on oluliselt suurendanud oma vägesid teisel pool piiri Süürias pärast seda, kui sealsed valitsusväed tapsid 3. veebruaril Idlibi provintsis seitse Türgi sõdurit ja ühe tsiviilisiku.

Süüria valitsusväed on omakorda alustanud pealetungi mässuliste viimaseks kantsiks olevas Idlibi provintsis ning toetuvad oma liitlase Venemaa õhuvägede toetusele, et nii kunagised Al-Qaeda võitlejad kui ka Türgi poolt toetatud mässulised territooriumilt välja tõrjuda.

President Erdogan ähvardas eelmisel nädalal sõjalise operatsiooniga oma tugipunktide piiramisrõngast vabastamiseks, kui Süüria valitsusväed veebruari lõpuks tagasi ei tõmbu. Väidetavalt on Süüria valitsusvägede poolt muust maailmast vähem või rohkem eraldatud vähemalt kolm Türgi eelposti. Kokku on Türgil selliseid tugipunkte regioonis 12.

"Meie peamiseks eesmärgiks on ennetada põgenikelainet ja humanitaarkatastroofi," ütles kaitseminister Hulusi Akar ajalehele Hurriyet. "Me üritame saavutada relvarahu ja verevalamise lõpetamist."

Süüria valitsusvägede pealetung Idlibis on sundinud oma kodudest lahkuma juba rohkem kui pool miljonit inimest ning nad on võtnud suuna peamiselt Türgi poole. Türgis on praegu juba varasemast ajast umbes 3,6 miljonit Süüriast pärit põgenikku.

Akar selgitas, et kui Türgi, Venemaa ja Iraani poolt Sotšis ning Astanas sõlmitud Süüria-teemalisi kokkuleppeid jätkuvalt rikutakse, on Ankaral olemas plaanid "B ja C". "Me jätkuvalt ütleme neile, et nad ei sunniks meid neid plaane ellu viima," lisas ta.

Võitlus Idlibi pärast on väidetavalt märkimisväärselt pingestanud Türgi ja Venemaa suhteid. Kaks riiki toetavad vastaspooli ka Liibüas - kui Türgi toetab Tripolit kontrollivat rahvusvaheliselt tunnustatud valitsust, siis Venemaa toetab hoopis riigi idaosas tegutsevat väepealikku Khalifa Haftari. Nii Ankara kui ka Moskva on saatnud piirkonda nii relvastust kui ka võitlejaid.

Esmaspäeval langes Süüria valitsusvägede tõttu veel viis Türgi sõdurit

Türgi kaitseministeerium teatas esmaspäeval telekanali NTV andmetel, et Süüria valitsusväed on tapnud veel viis Türgi sõdurit.

Rünnak leidis aset Süüria loodeosas Taftanazi piirkonnas ning lisaks langenutele sai viis Türgi sõdurit veel haavata, vahendas Reuters.

Mässuliste allika sõnul olid Süüria valitsusväed tulistanud Taftanazi baasi suurtükkidest ning pealtnägijate sõnul oli haavatuid evakueerivaid Türgi helikoptereid.

Mässuliste komandör omakorda selgitas, et nad alustasid esmaspäeval rünnakut valitsusvägede vastu Saraqebi lähistel ning neid toetas selles operatsioonis ka Türgi suurtükituli. Tulistavatest Türgi suurtükkidest on selles regioonis teatanud ka pealtnägijad.