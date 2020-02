"Ma teatan sellega, et ründame nüüdsest režiimivägesid igal pool Sotši leppest hoolimata, kui meie sõduritele vaatluspostidel või mujal vähimatki kahju sünnib," kuulutas president oma erakonna parlamendiliikmetega kohtudes.

Samas süüdistas Erdogan Vene vägesid Idlibi provintsi verevalamistes.

Erdogan kritiseeris kolmapäeval Venemaad otsesõnu: "Režiim ründab Vene vägede ja Iraani toel võitlejate abiga pidevalt tsiviilelanikke, paneb toime massimõrvu ja valab verd."

President kinnitas, et Türgi ei säästa jõudu tõrjumaks režiimiväed tagasi 12 vaatluspunktist, mis rajati Idlibi Sotši kokkuleppega Süüria valitsusvägede pealetungi vältimiseks.

Süüria väed tungivad Ankara hoiatustest hoolimata edasi ja vallutavad küla küla järel.

"Me lööme (režiimiväed) veebruari lõpuks Sotši leppe piiride taha," kuulutas Erdogan. "Teeme kõhklematult ja viivitamatult, mis vaja, nii maal kui õhus."

Olgugi, et Ankara ja Moskva, kes toetavad konflikti vastaspooli, on sõlminud Idlibi relvarahu, on Süüria valitsusjõud Venemaa toel jätkanud Idlibi provintsis juba kaks kuud ägedat rünnakut, vahendasid ERR-i teleuudised ja Reuters.

Türgi kaitseminister Hulusi Akar hoiatas varem, et kui kokkuleppeid rikutakse, võib Ankara oma tegevusplaani seal muuta. Türgi rajas kahe aasta eest kokkuleppel Venemaaga Idlibis 12 vaatlusposti. Sel nädalal on president Bashar al-Assadi väed neist kolm sisse piiranud.

President Erdogan on andnud Damaskusele aega kuu lõpuni eelpostide juurest tagasi tõmmata, hoiatades, et kui nad seda ei tee, ajab Ankara nad tagasi.

Türgi juba "neutraliseeris" sadakond Süüria sõdurit

Erdogan teatas teisipäeval, et kui Süüria valitsusväed jätkavad Idlibi provintsis Türgi sõdurite ründamist, maksab Damaskus selle eest väga kõrget hinda. Nädala jooksul on piirkonnas langenud 13 Türgi sõdurit, esmaspäeva õhtul teatas Türgi kaitseministeerium, et vastusammuna "neutraliseeriti" 101 Süüria valitsusvägede võitlejat.

"Me andsime Süüria poolele vajalikud vastulöögid kõige kõrgemal tasemel. Eriti Idlibis said nad seda, mille olid ära teeninud. Kuid sellest ei piisa, see [operatsioon] jätkub," rõhutas ta.

Erdogan lisas, et annab kolmapäeval teada detailsemast plaanist, kuidas Ankara kavatseb arengutele Süüria Idlibi provintsis vastata.

Türgi ametnik rääkis teisipäeval Reutersile ka uutest kokkupõrgetest Idlibi provintsis. Tema sõnul tulistasid Süüria valitsusväelased Türgi vaatlusposti ning Türgi sõdurid avasid vastutule.

Ametnik lisas, et pärast täiemahulise pealetungi alustamist suudavad Türgi poolt toetatud mässulised võtta tagasi alad Serqebi linna juures, mille nad viimastel päevadel kaotasid.

Türgi kaitseministeerium kinnitas omakorda teisipäeval, et Süüria valitsusväed on praeguseks tõmbunud tagasi Idlibi provintsi loodeosas asuvast Nairabi linnast. Ankara kinnitusel oli seal Türgi poolt toetatud mässuliste pool lastud alla ka üks Süüria vägede helikopter.

Süüria valitsusvägede pealetung Idlibis on sundinud oma kodudest lahkuma juba rohkem kui pool miljonit inimest ning nad on võtnud suuna peamiselt Türgi poole. Türgis on praegu juba varasemast ajast umbes 3,6 miljonit Süüriast pärit põgenikku.

Kaitseminister Hulusi Akar selgitas varem, et kui Türgi, Venemaa ja Iraani poolt Sotšis ning Astanas sõlmitud Süüria-teemalisi kokkuleppeid jätkuvalt rikutakse, on Ankaral olemas plaanid "B ja C". "Me jätkuvalt ütleme neile, et nad ei sunniks meid neid plaane ellu viima," lisas ta.

Kreml rõhutas Sotši leppe täitmise tähtsust

Vene president Vladimir Putin ja Türgi riigipea Recep Tayyip Erdogan arutasid Süüria kriisi deeskaleerimist, teatas Kreml kolmapäeval ja rõhutas Vene-Türgi lepete jõustamise tähtsust.

"Märgiti olemasolevate Vene-Türgi lepete, seal hulgas Sotši memorandumi täieliku jõustamise tähtsust," ütles Kreml Putini-Erdogani telefonivestlusele järgnenud avalduses.

Liidrid vaagisid Süüria kriisi lahendamise erinevaid aspekte, esmajoones Idlibi pingeleevendustsooni lahingute kontekstis, lisati avalduses.

Venemaa ja Türgi allkirjastasid 2018. aastal memorandumi Süüria Idlibi provintsi demilitariseerimise kohta, mis nõudis äärmusvõitlejate lahkumist. Venemaa väitel jätkavad terrorirühmitused piirkonnas rünnakuid.