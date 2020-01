Süüria valitsusväed vallutasid seitse aastat vastaste käes olnud tähtsa linna

"Meie vägedel on õnnestunud viimastel päevadel paljudes külades ja linnades terrorism välja juurida," ütles sõjaväe pressiesindaja, lisades, et nende linnade seas on ka Maaret al-Numan.

Maaret al-Numan oli 2011. aastal üks esimesi Süüria loodeprovintsi Idlibi linnu, kus puhkes ülestõus Damaskuse valitsuse vastu. Järgmisel aastal vallutasid selle president Bashar al-Assadi võimu vastu võitlevad mässulised.

Linn asub Damaskuse-Aleppo maanteel ja seetõttu on valitsus sellele ammu hammast ihunud.

"Sõjaväe eesmärk on taga ajada ja kinni püüda kõik allesjäänud terrorirühmitused, kuni kogu Süüria pind on terrorismist puhastatud," ütles armee pressiesindaja televisioonis.

Kümned tuhanded tsiviilelanikud on põgenenud valitsusvägede pealtungi eest Idlibi provintsi põhjaossa, Türgi piirile lähemale.

Valitsusvägede käes on umbes 70 protsenti Süüria territooriumist, kuid nad on tõotanud kogu maa tagasi võtta.