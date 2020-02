Türgi: Süüria režiimivägede rünnakud Idlibis peavad lõppema

Süüria presidendi Bashar al-Assadi väed on alustanud Vene õhujõudude toega pealetungi mässuliste positsioonidele Idlibi provintsis.

Et hiljuti sai Süüria režiimivägede mürsurünnakus surma 14 Türgi sõdurit, on pinged Ankara ja Moskva vahel kõrged.

"Ma rõhutasin, et rünnakud Idlibis peavad lõppema ja on vaja luua püsiv relvarahu, mida ei rikuta," ütles Cavusoglu kohtumise järel.

Türgil on Idlibis 12 kontrollpunkti osana 2018. aastal Moskvaga sõlmitud leppest, millega taheti režiimivägede pealetungi ära hoida.

Leppest hoolimata on pealetung jätkunud ja arvatavalt on neli Türgi kontrollpunkti Süüria vägede poolt ümber piiratud. Ankara on ähvardanud Damaskust rünnakuga, kui tema väed veebruari lõpuks ei taandu.

Mässulisi toetav Türgi ja Damaskuse liitlane Venemaa on Süüria konflikti osas viimastel aastatel lähedat koostööd teinud, ehkki nad sõdivad vastaspooltel.

Otsus Vene-Türgi tippkohtumisest langetatakse pärast kahepoolseid kõnelusi Moskvas järgmisel esmaspäeval, ütles Türgi välisminister Münchenis laupäeval.

"Nad on kokku leppinud, et kohtuvad, kui neil on selleks vajadus. Vaatame, kuidas kulgevad kõnelused Moskvas esmaspäeval," ütles Cavusoglu ajakirjanikele pärast kohtumist oma Vene kolleegiga.

"Me otsustame pärast seda (esmaspäevast) kohtumist, kas on vaja korraldada presidentide kohtumine," lisas ta.

Cavusoglu: olukord Süürias ei mõjuta Vene S-400 tarneid Türgile

Olukord Süürias ei mõjuta Vene õhutõrjerakettide süsteemide S-400 tarneid Türgile, sõnas Türgi välisminister.

"Need on kaks eri asja. Me ei saa muuta meie põhimõttelist seisukohta või poliitilist kurssi ühe erimeelsuse tõttu selle või teise riigiga," ütles Cavusoglu vastuseks Interfaxi ajakirjaniku küsimusele.

Vene allikas teatas Türgi sõjatehnika koondamisest Idlibi

Türgi on koondanud Süüria Idlibi provintsi deeskalatsioonitsooni üle 70 tanki ja muud sõjatehnikat ning on andnud osa sellest mässuliste võitlejatele, teatas Vene sõjalisdiplomaatiline allikas laupäeval.

"Vaatamata avaldustele püüdluste kohta lahendada konfliktiolukord Idlibis diplomaatilisel teel, toimetab Ankara deeskalatsioonitsooni aktiivselt isikkoosseisu (sõjaväelasi), relvastust ja sõjatehnikat. Praegu on Idlibi deeskalatsioonitsoonis üle 70 tanki, umbes 200 soomusmasinat ja 80 suurtükki," väitis allikas.

Ta lisas, et märkimisväärne osa Türgi sõjatehnikast antakse tõenäoliselt mässulistele.

Türgi kontrollitavas Süüria linnas hukkus plahvatuses kaks inimest

Türgi vägede kontrollitavas Süüria piirilinnas sai pühapäeval autopommiplahvatuses surma kaks inimest, teatas Türgi kaitseministeerium.

Plahvatus leidis aset Tal Abyadis, mille Türgi ja sellele lojaalsed võitlejad hõivasid pärast seda, kui Ankara alustas 2019. aasta oktoobris operatsiooni kurdiüksuste vastu.

Veel viis inimest said plahvatuses vigastada, kirjutas Türgi ministeerium Twitteris.

Keegi ei ole seni rünnakut omaks võtnud, kuid ministeerium süüdistas sellest hoolimata Süüria kurdide Rahvakaitseüksusi (YPG), kelles Ankara näeb keelatud Kurdistani Töölispartei (PKK) terroristlikku haru.

"Terroristid vastutavad rünnaku eest ning terroristid, kes saabusid piirkonda teise autoga, milles olid pommid teise rünnaku tarvis, on elusalt kinni võetud," lisati teates.

PKK on terroriorganisatsioonina Ankara ja selle lääneliitlaste mustas nimekirjas.

Lääs on teinud tihedat koostööd YPG-ga võitluses äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu Süürias.

Türgi pealetungi algusest saadik on piirkonnas toime pandud mitu autopommirünnakut, milles on hukkunud tsiviilisikuid ja Türgi sõdureid ning milles Ankara süüdistab YPG-d.