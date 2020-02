Apteegid antakse proviisoritele pooltevahelise lepinguga tasuta üle, täpsustati Magnumist.

Linnamäe märkis oma avalduses, et on äärmiselt pettunud, et Eesti riik on asunud likvideerima vaba ettevõtlust ning läbi viima vastutustundetut eksperimenti rahva tervisega. Linnamäe hinnangul ei ole riik suutnud viis aastat kestnud üleminekuperioodi sisustada moel, mis tagaks õiglase kompensatsiooni praegustele apteegiomanikele.

"Eesti ajaloos on tegemist pretsedenditu olukorraga, kus ettevõtjaid sunnitakse oma ettevõtetest loobuma. Mitte kellelgi ei saa meie riigis enam olla garantiid omandi puutumatusele," seisab Linnamäe avalduses.

Ta avaldab kahetsust, et sotsiaalministeerium ei ole täitnud turuosaliste ootusi reformi rakendusmeetmete väljatöötamisel. "Juba seaduse vastu võtmisel oli selge, et proviisorid ei suuda ilma riiklike garantiide ning abiprogrammideta apteeke tänaste omanike käest õiglase hinna eest omandada," märgib ta.

"Kujunenud olukorras, kus reformi jõustumiseni on jäänud vähem kui kaks kuud ning apteeke müüa pole võimalik, otsustasin anda apteegid üle ettevõttes praegu töötavatele proviisoritele. Patsiendid ei pea apteegireformi tõttu kannatama, kuid riik peab ettevõtjatele kompenseerima apteekide õiglase hinna."

Kuigi vähem kui kaks kuud enne apteegireformi jõustumist toimub poliitikute seas jätkuvalt arutelu, kas apteegireformi on vaja või mitte, ei ole Linnamäes tema enda sõnul usku, et reformi soovitakse ka tegelikult peatada.

"Olen oma ettevõtet ehitanud üle 25 aasta ja on selge, et sellel on oma väärtus ja hind. Põhiseadus näeb sundvõõrandamise puhuks ette kohese ja õiglase hüvitise. Riik peab tekitatud kahju ettevõtjatele kinni maksma."

Riigikogu suur saal hääletas detsembris maha apteegireformi lõpetava eelnõu. Jaanuari keskel oli proviisorapteeke Eestis sama palju kui siis, ent sotsiaalministeerium on kinnitanud, et iga 1. aprillist apteegita jääva piirkonna tarbeks töötatakse välja rätseplahendust.

1. aprillist jõustuv apteegireform lahutab ravimite hulgimüüjad ja apteegikettide omanikud.