Raag PBK-st: majanduskuritegude kontekstis tuleb käsitleda kõiki võrdselt

"BMA (PBK emafirma - toim.) näol on tegemist äriettevõttega. Ühest küljest ostetakse Venemaalt programmi sisse ja sinna vahele siis topitakse kohalikku reklaami," ütles Raag "Aktuaalse kaamera" stuudiointervjuus.

"Kui tegemist on majanduskuriteoga ja räpase raha liigutamisega ja kui me ühest kohas mõistame väga selgesõnaliselt hukka, mida on tehtud Danske pangas või Swedbankis ja kui me nüüd näeme majanduskuritegevust PBK emafirmas, kas me siis saame öelda, et me pigem sellest ei räägi, sest siis arvatakse, et me pitsitame vaba sõna. Me peaksime seaduse ees kõiki ettevõtteid võrdsena käsitlema," rääkis Raag.

Rääkides PBK-st laiemalt ütles Raag, et tegemist on riigikapitalistliku ettevõttega, kus meelelahutuse vahele näidatakse valitsuse poolt kontrollitud sõnumeid.

"See Esimene kanal (Pervõi kanal) ei ole ideoloogilises mõttes ideoloogilise võitluse keskmes olnud. See on väga kummaline kombinatsioon, kus ühest küljest on ta tõepoolest olnud peavoolu meelelahutuskanal. Sest see on see kanal, kus Venemaal näidatakse kõiki suuremaid rahvusvahelisi meelelahutusformaate. Aga samal ajal selle kanali juhtkond käib iganädalasel kokkusaamisel Kremlis. On uudiseid, mis on telekanalis Rossija, NTV ja Pervõi kanalis täpselt ühesõnaliselt ette loetud. Uudiste mõttes me ei saa seda päriselt ajakirjanduseks lugeda," selgitas Raag.

Eesti kaitsepolitsei (Kapo) ja Läti julgeolekuteenistus (VDD) otsisid seoses rahvusvaheliste sanktsioonide seaduste rikkumise kahtlusega teisipäeval läbi venekeelse telekanali PBK emafirma Baltijas Mediju Alianse (BMA) kontorid Riias ja Tallinnas.