Läti trahvis Vene telekanaleid vahendavat firmat EL-i sanktsioonide eiramise eest

Riia ringkonnakohus määras LLC Baltic Media Alliance'i (BMA) kaasomanikule Oleg Solodovile ja BMA Eesti filiaali direktorile Margus Merimale mõlemale 25 000 euro suuruse rahatrahvi ja BMA-le 3,1 miljoni euro suuruse trahvi, teatas veebiväljaanne Baltic News Network.

BMA-le, mille tütarettevõtted Balti riikides vahendavad telekanalit Pervõi Baltiiski Kanal + (PBK+) ja teisi Vene telekanaleid, karistas kohus kogu vara konfiskeerimisega. See puudutab ettevõtte arestitud rahalisi vahendeid summas 3 189 698 eurot. Lisaks nõutakse 25 000 eurot sisse Ühendkuningriigis asuvalt Baltic Media Alliance Ltd.-lt, mille nimi muudeti hiljuti Renevo Media Ltd.-ks.

Süüdistuse kohaselt rahastasid kaks juriidilist isikut EL-i sanktsioonide nimekirjas olevat isikut. Uudisteagentuuri LETA teatel on see isik Rossija panga kaasomanik ja nõukogu esimees Juri Kovaltšuk, kes on ka Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedane liitlane. Kovaltšuk kanti 2014. aastal EL-i ja USA sanktsiooninimekirjadesse osalemise eest Venemaa agressioonis Ukraina vastu.

Kohtuotsus on on võimalik veel edasi kaevata Riia piirkonnakohtusse, kuid Läti meedia teatas juba aasta tagasi, et ilmselt lähevad süüdistatavad kokkuleppemenetlusele.

Rossija pangal on olulised osalused riiklikus meediakontsernis NMG grupp. "NMG omakorda kontrollib telejaamu, mis toetavad aktiivselt Venemaa valitsuse Ukraina destabiliseerimise poliitikat," on kirjas Euroopa Liidu Venemaa vastaste sanktsioonide dokumendis, selgub uudisteväljaande Re:Baltica edastatud infost.

"Paljud 25 telekanalist, mida BMA Baltikumis edastab, kuuluvad Venemaal registreeritud Pervõi Kanalile, mille vähemusosalus kuulub NMG kaudu kaudselt Kovaltšukile. Nii on Solodov seotud Venemaa oligarhiga," teatas Re Baltica.

Läti riiklik elektroonilise massimeedia nõukogu keelas 2019. aastal üheksa Venemaa programmi, mille tegelikuks omanikuks on Kovaltšuk. Prokuratuuri hinnangul omandas Kovaltšuk sanktsioonirežiimi rikkudes üle 10 miljoni euro.

2020. aasta 4. veebruaril otsisid Läti ja Eesti kaitsepolitseiametid läbi BMA Riia ja Tallinna kontorid ning konfiskeerisid hulga dokumente ja andmesalvestusseadmeid.

Läti portaali Firmas.lv info kohaselt registreeriti BMA 2007. aasta mais. BMA omanikud on Venemaa kodanikud Aleksei Pljasunov ja Solodov.

BMA-l on ka mitu tütarettevõtet – First Baltic Channel, Baltic Media reklaam, Tem LV, Print Media kirjastus, Ren TV Baltic ja First Baltic Musical Channel.

VVD andmetel on BMA finantsnäitajad järsult halvenenud. 2019. aastal oli BMA käive 13 421 988 eurot ja kasum 1 315 930 eurot ning 2020. aastal langes käive 586 695 euroni ja kasum 73 608 euroni. 2021. aasta andmed veel puuduvad.