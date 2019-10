"Mõlemad usuvad endiselt, et lepe on kõigi huvides. Nad olid ühel meelel, et näevad teed võimaliku leppeni," ütlesid nad ühisavalduses pärast kohtumist Loode-Inglismaal.

Ühendkuningriik peaks Euroopa Liidust lahkuma 31. oktoobril. Lahkumisleppeni jõudmisel on saanud komistuskiviks Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piir, mille avatus on oluline nii poolte majandusele kui Põhja-Iiri rahule.

Riikidel on leppeni jõudmiseks aega vaid mõned päevad. EL-i liikmesriigid tahavad langetada lahkumisleppes otsuse 17.-18. oktoobril toimuval tippkohtumisel ning soovivad, et läbirääkimistega oleks ühel pool enne kohtumise algust.

Briti ja Iirimaa liidri kohtumisest rääkinud ühisavalduses öeldi, et nad pidasid "üksikasjalikud ja konstruktiivsed" kõnelused.

"Nende arutelu keskendus tollide ja nõusoleku väljakutsetele /.../ Lisaks arutasid nad ka võimalusi tugevdada kahepoolseid suhteid, kaasa arvatud Põhja-Iirimaa asjus."

"Nad leppisid kokku, et mõtlevad peetud vestluse peale veel ning et ametnikud peavad nende üle intensiivseid arutelusid," lisati ühisavalduses.

