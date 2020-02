80 Tartu ülikooli kliinikumi arsti ei toeta juhatuse esimehe lahkumist

"Ajakirjandusest on jäänud mulje, et Kliinikumi tulevik sõltub vaid juhatuse ja praeguste kliinikujuhtide koostööst. See ei ole nii. Samuti jääb mulje, et koostööd takistab vaid juhatuse esimees. Seegi ei ole tõsi, koostööks on vaja ka teise poole tahet," seisab kirjas.

"Kliinikumis on nii häid mõtteid kui pealehakkamist neid ellu viia. Oleme valmis koostööks juhatuse ja nõukoguga kliinikumi struktuuri ja töökorralduse tulevikumudeli kujundamisel," märkisid arstid.

Arstid kinnitasid ka, et ravitöö toimub kliinikumis tavapäraselt ning arutelud parima tulevikutee üle ei sea ohtu ühtegi patsienti.