Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas teisipäeval, et uuest viirusest põhjustatud haigusele pandi ametlikult nimeks Covid-19.

"Meil on nüüd haigusele nimi ja see on Covid-19," ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ajakirjanikele Genfis.

Silp "Co" tähistab "koroonat", "vi" tähistab viirust ja "d" tähistab "haigust" (inglise keelest "disease"), ütles ta.

Viirus avastati eelmise aasta lõpus.

WHO peadirektor ütles teisipäeval, et uus viirus on maailmale tõsine oht. Ghebreyesuse sõnul on Wuhanist alanud viiruse leviku peatamiseks vaja avatud ja õiglast infojagamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See puhang testib meid mitmel viisil. See on poliitilise solidaarsuse test - kas maailm suudab kokku võtta ja võidelda ühtse vaenlase vastu, kes ei austa piire või ideoloogiaid. See on finantssolidaarsuse test - kas maailm suudab investeerida võitlusesse või maksta hiljem rohkem tagajärgedega tegelemiseks. Ja see on ka teadusliku solidaarsuse test - kas maailm suudab leida

ühised vastused ühistele probleemidele," rääkis peadirektor.

Viirusesse on viimastel andmetel Hiinas surnud 1017 inimest, haigestunuid on kokku ligi 42 000.