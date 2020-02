Koroonaviiruse levik avaldab pärssivat mõju Venemaa naftaekspordile, mis on riigile tähtis tuluallikas. Pärast viiruse kiiret levikut on nafta hind maailmaturul langenud 17 protsendi võrra, samal ajal on Hiinas nõudlus naftale vähenenud viiendiku võrra.

Vene nafta Urals maksab praegu umbes 50 dollarit barreli eest. Venemaa riigieelarves on aga lähtutud hinnast 42,4 dollarit barrelist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil jääb umbes kaheksa dollarit piirhinnani. Mis on piirhind? Eelarve on arvestatud sellest hinnast lähtudes. Kõik, mis seda hinda ületab, läheb rahvusheaolu fondi. See tähendab, et kui me liigume selle piiri juurde -

42 ja veidi enam dollarit -, siis lihtsalt paneme vähem kõrvale. Kui aga seda piiri ületame, siis juba tuleb eelarve peale mõtlema hakata," selgitas Venemaa TA energeetikainstituudi juhtivekspert Vjatšeslav Kulagin.

Osa eksperte näeb lahendust OPEC+ raames uue leppe sõlmimises, mis kohustataks riike ja naftatootjaid aga vähendama naftatoodangut, et kindlat hinnataset toetada.

"Kui me praegu ei tee midagi, et stabiliseerida olukorda üleilmsel tasandil, näiteks ignoreerime OPEC+ ehk ei ole nõus uue leppega, siis löögi alla satub makromajanduslik stabiilsus, millele tegi panuse meie president," rääkis energeetika- ja rahandusinstituudi energeetikaosakonna juht Aleksei Gromov.

Kuid toodangu vähendamine on Vene majanduse jaoks üsna valuline lahendus.

"Kõlavad erinevad hinnangud. Ma ei välistaks, et meie peamine kaotus on selles, et me peaksime nõustuma uute naftatoodangu piiramistega. Ja see viib majanduskasvu pidurdamiseni ja ka finantsiliste kaotusteni," ütles energeetika rahvusjulgeoleku fondi direktor Konstantin Simonov.

Ei kannata ainult naftasektor. "Venemaa näiteks puutus kokku sellega, et Kaug-Ida, mis traditsiooniliselt sai toidukaupu Hiinast, jäi piiri sulgemisel toidukaupadest ilma. Siis tekkis tõsine küsimus, mis toimub? Kas saab mujalt neid tuua? Jah, saab, aga tarneahelad on liiga pikad, hinnad kasvasid kohe 30-40 protsendi võrra," ütles Kulagin.

OPEC+ leppes osalevad riigid kavatsevad vähendada toodangut lisaks 600 000 barreli võrra päevas. Venemaa seda plaani veel ei toetanud.

"Kui me langeme alla 40 dollari, siis vaevalt see kaua kestab. Selle perioodi Venemaa elab üle. Tegemist ei ole 1990. aastate olukorraga, kui meil olid võlad, mida tuli maksta, ja nafta hinna iga kõikumine oli meile kriitiline. Nüüd on olukord hoopis teine," sõnas Kulagin.