Kuressaare haigla kutsus esimesena Eestis kokku patsientide nõukogu

Kuressaare haiglas saab aastas abi üle 60 000 saarlase ja Saaremaa külalise. Ravijuht Edward Laane kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et tagasisidet haigla tööle on erinevat laadi.

"Kuressaare haiglal on traditsiooniline tagasiside leht ja kõik, kes meid külastavad, saavad anda oma tagasiside. Seda on kasutatud suhteliselt loiult. Kui nüüd hinnata, kas tagasiside on pigem positiivne või negatiivne, siis ma arvan, et see on enam-vähem pooleks. On tulnud nii kiitusi kui ka tõstetud esile probleeme," rääkis Laane.

"Aga patsientide nõukoja roll on natuke teine kui lihtsalt kiitused või laitused. Me tõesti ootame sisendit, mis teenuseid Saaremaa inimene vajab, kuhu panna rõhku. Väga oluline roll on ka kommunikatsioonil, infovahetusel haigla ja kogukonna vahel," lisas ta.

Patsientide nõukogu, kuhu kuuluvad esindajad näiteks vähi-, reuma- ja diabeediühingutest, saaksid juba eos aga haigla tegemistele ja kitsaskohtadele tähelepanu juhtida.

Kuigi haigla ise kutsus ja valis välja nõukogu liikmed, ei tähenda see seda, et need inimesed peaksid nüüd andma haiglale ainult kiitvaid hinnanguid.

"Patsientide nõukogu liige kindlasti peabki oma rollina aduma seda, et üheks tema ülesandeks on anda kriitikat ja julgeda asju välja öelda nii nagu nad on," sõnas patsientide nõukogu liige, Saaremaa vähiühingu esindaja Siiri Rannama.

Eesti haigekassa seisukohast peaks igal haiglal olema selline nõuandev grupp.

"Kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamise aluseks on kindlasti patsiendikeskne tervishoiusüsteem. Sellest tulenevalt on kindlasti selline algatus igati tervitatav. Paljud riigid püüdlevad üha enam just patsiendikesksema tervishoiusüsteemi suunas. Nii ka meie. Ka meil kõik osapooled kindlasti näevad vaeva ja teevad tööd selles suunas," rääkis haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.

Kui seni pidid vähihaiged saarlased oma keemiaravi doosi saamiseks sõitma Tallinna, siis just patsientide initsiatiivi tulemusena hakkab Kuressaare haigla pakkuma juba lähiajal vähihaigetele keemiaravi kohapeal, Kuressaares.