"Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine on loogiline jätk peale Reidi tee ehitamist ja on eelduseks Liivalaia tänava rekonstrueerimisele tulevikus, mis on linna üks suurimaid ja laiemaid tänavaid ning mille järjekord jõuab kätte siis, kui Jõe ja Pronksi tänav on tehtud," ütles abilinnapea Kalle Klandorf.

Kesklinna vanem Vladimir Svet ütles, et ehituse käigus rekonstrueeritakse nii tänavaalused kommunikatsioonid kui ka teekate.

Uued jalgratta- ja kõnniteed on kavas ühendada juba valminud Reidi tee, Gonsiori tänava ja sel aastal rajatava Kunderi tänava ratta- ja kõnniteega. Mõlemale tänavale tulevad ka bussipeatused, sest pärast tööde lõppu hakkab seal liikuma ühistransport, teatas linnavalitsus.

Svet rääkis ERR-ile, et projekti maksumusest ja ajakavast on veel ennetlik rääkida. "Praegu on valminud eskiis ja siis algab projekteerimine," sõnas ta.

Sveti sõnul tundub realistlik, et töödega saab alustada järgmisel aastal, kuid ta lisas, et projekteerimise käigus võib ette tulla ootamatusi, mis ajagraafikut muudavad.