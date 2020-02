Vabariiklaste kontrolli all olevas senatis hääletas resolutsiooni poolt 55 ja vastu 45 senaatorit, mis tähendas, et resolutsiooni toetajate seas oli ka kaheksa Trumpi parteikaaslast, vahendasid Axios ja Politico.

Resolutsiooni poolt hääletasid vabariiklastest senaatoritest Mike Lee, Lamar Alexander, Bill Cassidy, Jerry Moran, Lisa Murkowski, Todd Young, Rand Paul ja Susan Collins. Samas on nimetatud senaatorite motiivid ilmselt erinevad, kui Murkowski ja Collins on tsentristlikuma maailmavaatega, kes on varemgi Trumpi kritiseerinud, siis näiteks Paul ja Lee on libertaaridest senaatorid, kes on pikka aega toetanud isolatsionalistlikumat välispoliitikat, sealhulgas ka välismaistest konfliktidest eemale hoidmist.

Valge Maja teatel kavatseb president nimetatud resolutsiooni puhul vetoõigust kasutada ja jätta see seadusena välja kuulutamata. Presidendi vetost käiks üle vaid see, kui resolutsiooni oleks toetanud kaks kolmandikku senatist, kuid seda ei juhtunud ning seega mingeid sisulisi tagajärgi see dokument kaasa ei too.

Senaator Lee, kes möödunud kuul kritiseeris seda, kuidas Trumpi administratsioon viis läbi senaatoritele mõeldud salastatud briifingu Iraani kindrali Qasem Soleimani tapmise teemal, ütles oma äsjast otsust põhjendades järgmist: "Minu jaoks tähendas see president Trumpi toetamist tema välispoliitikas. Ehk püüdlust tagada, et me ei seoks end liiga lihtsalt ja liiga kiiresti ning põhiseadusevastasel viisil ükskõik millise sõjaga."

Tegemist ei ole esimese korraga, kui senat on parteiüleselt Trumpi poliitikat Lähis-Idas tauninud. Näiteks võttis senat vastu resolutsioonid, millega sooviti lõpetada Jeemenis sõdiva Saudi Araabia juhitud koalitsiooni toetamine ja blokeerida relvade müük Saudi Araabiale. Mõlema resolutsiooni puhul kasutas trump hiljem vetoõigust.