Pärast Trumpi kolmapäevast telepöördumist avaldasid mitmed kongressi liikmed lootust, et pinged Iraaniga hakkavad nüüd vähenema. Samas ei ole demokraadid ja vabariiklased endiselt ühel meelel selles, kas Trump ületas oma pädevusi, kui andis käsu Iraani kõrge kindrali Qasem Soleimani tapmiseks, vahendasid ERR-i teleuudised.

"Me näitasime neile, et meie mõõt on täis, kui räägime ameeriklaste ründamisest. Karistuse aeg on käes," kommenteeris vabariiklasest senaator Lindsey Graham.

"Mulle tundub, et see rünnak oli lihtsalt administratsiooni valik. Selle läbi viimiseks oleks tõenäoliselt olnud enne vaja kongressi luba," märkis demokraadist senaator Chris Murphy.

Administratsiooni ametnikud tutvustasid kongressi liikmetele ka luureinformatsiooni, mille põhjal Trump oma otsuse tegi. Enamik presidendi erakonnakaaslasi leidis, et droonirünnak oli õigustatud, kuid leidus ka neid, kes ei jäänud selgitustega rahule.

"See oli kõige halvem infotund, mida ma olen vähemalt sõjaväe teemal viimase üheksa aasta jooksul näinud, kui ma olen olnud USA senatis," rõhutas vabariiklasest senaator Mike Lee.

Nii Lee kui ka teine vabariiklasest senaator Rand Paul on lubanud liituda demokraatide resolutsiooniga, millega üritatakse vähendada Trumpi võimu Iraani sõjaliselt rünnata. Hääletus peaks esindajatekojas toimuma juba neljapäeval, kuid kui see jõuab senatisse, siis on vähetõenäoline, et see seal läbi läheb.