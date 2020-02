Ettepaneku esitamine on vastuseks kollektiivsele pöördumisele, mille eesmärgiks Estonia vraki ülestõstmine. Uut uurimist taotlevad ka Estonial hukkunute lähedased ning valitsus on küsimuse lahendamiseks moodustanud töörühma, mis esitab aruande märtsi lõpuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Õiguskomisjoni keskerakondlasest juht Jaanus Karilaid ütles, et õiguskomisjon ei võtnud seisukohta uurimise vajalikkuse osas, kuid uute asjaolude ilmnedes peaks selle tema hinnangul algatama.

"Me palume kaaluda, kas on uusi asjaolusid nüüd ilmnenud aastaks 2020, et teha täiendavaid uuringuid. Kas räägime siis vraki üles tõstmisest või räägime siis robotuuringutest mere põhjas. Nii et kellel kõige rohkem on informatsiooni, on siis täitevvõimu vastavad asutused, neid on piisavalt palju. Koondada see informatsioon kokku töörühmaga ja teha siis otsus. Õiguskomisjon ei võtnud täna selget otsust, mida siis peaks tegema kui ka ilmnevad uued asjaolud - noh, tervest mõistusest loomulikult peaks siis algatama uurimise," selgitas Karilaid.